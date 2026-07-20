Justicia selectiva

Ruffo debe responder sin absoluciones anticipadas. La Fiscalía lo acusa de dirigir una organización dedicada al contrabando de combustible, aportar su estructura corporativa y decidir sobre la empresa Ingemar. Si sabía que ese consorcio era utilizado para introducir ilegalmente millones de litros, dirigía las operaciones o se beneficiaba de ellas, debe ser castigado.

Ni su trayectoria, su edad, su condición de primer gobernador opositor, su paso por el PAN o su posición en el Consejo Consultivo de Somos México pueden darle impunidad. Nadie está por encima de la ley. Pero reconocerlo no obliga a fingir que el gobierno actúa de buena fe. Solo hay dos posibilidades: Ruffo es culpable y Sheinbaum utiliza políticamente el caso o Ruffo es inocente y Sheinbaum utiliza políticamente el caso. En ambas, el proceso penal se convierte en propaganda, distracción y amenaza.

La cronología despierta sospechas. Ruffo no figuraba en la primera solicitud de órdenes de aprehensión contra la presunta red de huachicol. El juez federal Mario Elizondo Martínez negó las capturas por falta de elementos. Tres semanas después, la Fiscalía aumentó el número de imputados e incorporó de última hora a Ruffo como dirigente. El expediente pasó a Alejandra Ramírez de la Vega, surgida de la elección judicial operada por Morena, quien casualmente estaba de guardia y concedió las órdenes.

Un juez de carrera rechazó la solicitud, la Fiscalía agregó nombres, cambió la ruta y obtuvo las capturas con una jueza de los acordeones. Después, Sheinbaum pide que nadie vea motivaciones políticas. También podría pedirnos que creamos en los Reyes Magos.

La detención ocurre en medio de los escándalos de Baja California, los audios de Marina del Pilar, la cancelación de visas y los acercamientos con agentes estadounidenses. Cuando la gobernadora se quedó sin explicaciones, apareció una captura capaz de cambiar la conversación; la del primer gobernador opositor de la historia.

La comparación es inevitable. En marzo de 2025, las autoridades localizaron casi ocho millones de litros de combustible en un predio del exsenador morenista Gerardo Novelo. Bastó con que asegurara que desconocía lo ocurrido para que permaneciera libre.

Ruffo sostiene que solo es accionista minoritario de Ingemar y no participa directamente en la operación de la empresa. A él no le concedieron la misma cortesía. La Fiscalía convirtió su participación accionaria en dirección criminal y lo presentó como cabeza de una de las mayores redes de contrabando de hidrocarburos.

Puede haber diferencias jurídicas entre ambos expedientes, pero la diferencia política es evidente. Si el involucrado pertenece a Morena, el gobierno acepta deslindes y deja dormir las investigaciones. Si es opositor, convierte cualquier relación empresarial en mando criminal, acelera la captura y moviliza su propaganda.