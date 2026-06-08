Discurso de alto riesgo afuera y adentro

Hay varios frentes que se están abriendo con este errado discurso. El de sus niveles de popularidad, su imagen como estadista, la economía, los niveles electorales de su coalición, y por supuesto la relación con EU ante la revisión del TMEC y los diferendos en materia de seguridad.

Si bien mantiene niveles altos de popularidad, es claro que los episodios recientes le están costando de manera importante, mostrando un descenso evidente. No al nivel de algunas encuestas cuestionables como la de Becerra en Latinus, pero sí a un nivel que debería preocuparle.

Se podría argumentar que el discurso presidencial está en parte enfocado en su base electoral, en mantenerla unida y fortalecerla ante las intermedias que vienen. Sin embargo, la parte dura de esa base es bastante cohesionada y no lo necesita, pero en otros segmentos hay efecto contrario.

El primer problema está en los votantes que no son de su coalición pero que le dieron un voto de confianza. A esos ella misma los aleja con este discurso. El otro problema es en los no duros de su coalición, y que batallan más en sus entornos para justificar los dichos, generando dudas sobre ella.

Esto nos lleva al plano electoral. La narrativa ultranacionalista podría tener algo de éxito. Pero mezclada con atacar a Maru y defender a Rocha, pierde fuerza en muchos votantes. Da la impresión de que la soberanía es más bien un arma para encubrir a los suyos, y atacar a los otros.

Esto, aunado a los errores garrafales de sus huestes de hacer protestas fallidas en Chihuahua y presentar juicios contra otros opositores, como en Nuevo León, al tiempo que encubren a sus corruptos en Sinaloa, Veracruz, Morelos y muchos más, tiene un efecto contrario al buscado.

Gracias al mal discurso y esos errores, la propia 4T está construyendo personajes de oposición con más fuerza y visibilidad. Maru es la mejor muestra. Están dándole un respiro electoral a una oposición inexistente que solo ha sabido auto sabotearse.