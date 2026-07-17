Mesas de seguridad sin blindaje

Se asume que la investidura del cargo es suficiente garantía de reserva.
La experiencia reciente demuestra que no lo es, y que además no puede serlo: cualquier funcionario está expuesto a presión personal, legal, familiar o financiera, y ese riesgo no se resuelve con protocolos de cortesía política.
Se necesita un órgano técnico de habilitación —ajeno a designaciones partidistas, con mandos de carrera dentro del sistema de seguridad e inteligencia civil— que determine, caso por caso, quién tiene autorización para sentarse en cada nivel de mesa, y que revise periódicamente esa autorización, no una sola vez al inicio del cargo.
Tercero: trazabilidad y consecuencia, no confianza
El tercer bloque, el más urgente, es el que hoy simplemente no existe: trazabilidad de la información y sanción específica.
Ningún documento ni dato compartido en una mesa de seguridad debería circular sin registro de quién lo recibió, cuándo y con qué propósito declarado.
Esto no es sofisticación tecnológica inalcanzable; es lo mínimo que ya opera en cualquier sistema de gestión documental clasificado en el mundo.
Su ausencia en México no es limitación técnica, es decisión política: nadie quiere que quede registro de quién supo qué, porque eso mismo podría usarse después como arma política.
Y sobre la sanción: hoy filtrar información de una mesa de seguridad no tiene, en la práctica, ninguna consecuencia penal diferenciada.
Se necesita tipificar la filtración de información de seguridad nacional o pública como delito específico, con responsabilidad directa e inmediata, aplicable sin distinción de nivel de gobierno, partido o cercanía con el poder en turno.
Mientras el costo de filtrar sea cero o dependa de cálculos políticos, la filtración seguirá siendo una herramienta de negociación disponible para cualquiera.
Lo que hay que dejar de simular
Ninguno de estos tres bloques —niveles de acceso, habilitación técnica de participantes, trazabilidad con sanción— requiere inventar nada nuevo: son estándares ya probados en sistemas de inteligencia de otros países y en protocolos de manejo de información clasificada que México ya conoce en el papel, pero nunca instrumenta en la práctica.
Lo que falta no es diseño, es voluntad de quitarle a la política el control de un mecanismo que nunca debió depender de ella.