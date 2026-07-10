El recuento de los daños: México 2026, ¿y si el país vuelve a ser sede?

El balance, sin adornos ni concesiones

El aparato de seguridad "duro" —estadios, FanFest oficial, escolta de delegaciones, cooperación trinacional de inteligencia— funcionó según lo diseñado: no hay muertes ni incidentes graves documentados dentro de esos perímetros.

Pero el costo humano más alto del evento ocurrió fuera de ese perímetro, en espacio público que ni la planeación urbana ni la tecnología de vigilancia cubrieron con el mismo rigor, y con un despliegue de fuerza de 99 mil elementos que, como documenté, operó esa noche en modo exclusivamente reactivo, sin evidencia de inteligencia predictiva aplicada al espacio abierto.

La gestión de la protesta social transcurrió con tensión documentada y sin resolución de fondo de las demandas que la originaron.

Y el episodio Feinmann mostró que la comunicación de riesgo institucional frente a rumores geopolíticos sigue siendo, en el mejor de los casos, reactiva, y en el peor, omisa.

Ningún eje de este ejercicio mundialista escapó al mismo patrón: improvisación disfrazada de operativo, y reacción disfrazada de estrategia.

Cinco correcciones que ya llegan tarde para la próxima vez

Primero, diseñar el espacio público con el mismo rigor que se diseña un estadio: aforo dinámico medido en tiempo real, no estimado; puntos de descompresión; entradas y salidas diferenciadas; protocolos de cierre de acceso automático al alcanzar el límite seguro.

Segundo, auditar y hacer pública la cadena real de tiempos de respuesta de emergencia: si los 40 a 45 minutos reportados por testigos para la llegada de paramédicos al Ángel se confirman oficialmente, eso es una falla de protocolo que ningún despliegue de drones o cámaras corrige por sí solo.

Tercero, extender la inversión en vigilancia predictiva al espacio abierto, no solo a recintos con puertas.

Cuarto, crear un protocolo de desmentido rápido y oficial ante rumores geopolíticos que dañen la reputación de seguridad del país.

Quinto, separar con transparencia la gestión de la protesta social de la gestión de imagen del evento.