Informalidad femenina y crecimiento en Latinoamérica

La pandemia no creó estas desigualdades, pero sí profundizó las brechas estructurales que ya enfrentaban las mujeres. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2020 la participación laboral femenina en la región retrocedió más de una década, al disminuir de 52% a 46% como consecuencia del cierre de escuelas, la sobrecarga de los cuidados y la pérdida de empleos en sectores altamente feminizados, como el comercio, el turismo, los servicios y el trabajo doméstico remunerado. Asimismo, la Cepal estimó que 56.9% de las mujeres ocupadas trabajaban en sectores especialmente vulnerables a los efectos económicos de la pandemia, lo que aceleró su incorporación a actividades informales.

Cinco años después, la recuperación del empleo no ha significado necesariamente una recuperación de la calidad del trabajo. El Panorama Laboral 2025 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la informalidad continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales de la región: 47% de las personas ocupadas en América Latina y el Caribe trabajan en condiciones de informalidad. Aunque esta proporción representa una ligera disminución respecto de los años más críticos de la pandemia, evidencia que el crecimiento económico sigue descansando sobre empleos precarios y con baja productividad.

México reproduce este patrón. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, a mayo de este año, la tasa de informalidad laboral fue de 55.2%, equivalente a más de 33 millones de personas ocupadas. Entre las mujeres, la situación resulta especialmente preocupante: aproximadamente 13.4 millones de trabajadoras se desempeñan en la economía informal, sin acceso pleno a seguridad social, licencias de maternidad, ahorro para el retiro ni mecanismos de protección frente a enfermedades, accidentes o periodos de desempleo.

Sin embargo, reducir el fenómeno a una estadística laboral sería un error. La informalidad femenina está estrechamente relacionada con los cuidados. La consecuencia económica es clara: muchas mujeres optan por empleos informales porque ofrecen condiciones más flexibles para compatibilizar las responsabilidades familiares con la generación de ingresos. No obstante, esa flexibilidad suele traducirse en menores salarios, escasa capacitación y ausencia de protección social. La informalidad deja de ser una elección y se convierte en la única alternativa compatible con la desigual distribución de los cuidados.

Desde una perspectiva macroeconómica, ello implica que el Estado, el mercado y los hogares trasladan buena parte de los costos de reproducción social hacia las mujeres. Es decir, gracias al "subsidio invisible para la economía", término usado por teóricas de la economía feminista y organismos internacionales, los millones de horas de trabajo no remunerado y por empleos informales de mujeres compensan la insuficiente inversión pública en infraestructura de cuidados.