Pausa de hidratación en la Suprema Corte de Justicia

Tal vez la Suprema Corte necesita una.

A casi un año del inicio de funciones del nuevo máximo tribunal del país, resulta difícil ignorar una sensación que comienza a extenderse entre litigantes, académicos y observadores de la vida pública: la de una Corte que, además de enfrentar cuestionamientos sobre su independencia, transmite una creciente imagen de improvisación. Naturalmente, los jueces se equivocan. Siempre se han equivocado. La historia constitucional está llena de criterios posteriormente abandonados y de sentencias que el tiempo terminó corrigiendo. El problema aparece cuando los equívocos dejan de percibirse como episodios aislados y empiezan a conformar un patrón.

Las polémicas en torno a las camionetas blindadas y las posteriores rectificaciones dejaron la impresión de decisiones adoptadas sin suficiente reflexión y corregidas solamente después del costo reputacional. El episodio de la limpieza de los zapatos del presidente de la Corte, aunque seguramente bien intencionado, terminó ofreciendo una imagen innecesariamente vulnerable para una institución cuya autoridad descansa, en buena medida, en los símbolos y en la percepción de solemnidad que rodea a sus integrantes.

Las controversias recurrentes en torno a la ministra Lenia Batres también han contribuido a esa percepción. Las discrepancias públicas sobre la llamada cláusula secreta relativa a la presidencia de la Corte, las interpretaciones incompatibles sostenidas por distintas ministras respecto del propio texto constitucional y la constante exposición de diferencias sobre cuestiones elementales del funcionamiento del tribunal han proyectado una imagen de descoordinación difícil de conciliar con la idea de un órgano constitucional que debería ofrecer certeza jurídica precisamente sobre las reglas que lo gobiernan.

A ello se suman otros episodios que, aunque pudieran parecer anecdóticos, poseen una importante dimensión simbólica. Las imágenes de la ministra María Estela Ríos leyendo sus intervenciones desde el teléfono celular, las imprecisiones observadas en algunas sesiones públicas y la sensación de que ciertos argumentos se construyen al mismo tiempo que se exponen han comenzado a alimentar una percepción que ningún tribunal constitucional debería permitirse: la de la improvisación.

Más recientemente, las declaraciones de la ministra Loretta Ortiz sobre los hoteles all inclusive y los fideicomisos utilizados para la adquisición de inmuebles por extranjeros en zonas restringidas provocaron una nueva oleada de críticas, no tanto por el lapsus terminológico, sino por la simplificación de una institución jurídica compleja prevista por el artículo 27 constitucional y desarrollada durante décadas por la legislación mexicana.

Porque existe una diferencia fundamental entre equivocarse después de estudiar un problema complejo y transmitir la sensación de que se está descubriendo el problema al mismo tiempo que se pretende resolver.