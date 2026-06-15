El futbol también se juega en los tribunales

El futbol femenino constituye otro ejemplo. Durante décadas, las futbolistas enfrentaron condiciones de desigualdad respecto de sus pares masculinos en materia salarial, de infraestructura y de reconocimiento institucional. Las reclamaciones de jugadoras y asociaciones han contribuido a impulsar reformas orientadas a combatir discriminaciones estructurales que durante mucho tiempo fueron consideradas normales.
Con frecuencia pensamos que es el derecho el que transforma a la sociedad. Pero en ocasiones ocurre exactamente lo contrario: son los cambios sociales los que obligan al derecho a evolucionar.
Y pocos fenómenos sociales poseen la fuerza cultural y la capacidad de influencia del futbol.
No deja de ser significativo que cuestiones tan diversas como la igualdad entre ciudadanos europeos, la lucha contra el racismo, la discriminación por orientación sexual o las reivindicaciones del futbol femenino hayan encontrado en una cancha un escenario privilegiado para el desarrollo de nuevas respuestas jurídicas.
Mientras millones de personas siguen el Mundial y discuten sobre goles, penales y favoritos, vale la pena recordar que el futbol también se juega en otro terreno.
Uno donde no hay árbitros, tarjetas ni tiempos extra.
El de los tribunales.
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Nota del editor: Carlos Enrique Odriozola Mariscal es abogado y activista en la defensa de los derechos humanos. Presidente del Centro Contra la Discriminación. Redes sociales @ceodriozolam Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.