El futbol también se juega en los tribunales

El ejemplo más conocido es el caso Bosman, surgido en 1990. Jean-Marc Bosman era un futbolista belga que, al concluir su contrato con su club, pretendía fichar por un equipo francés. Sin embargo, las reglas vigentes en el futbol europeo imponían restricciones a la contratación de jugadores extranjeros, de modo que, pese a ser ciudadano de otro Estado miembro de la entonces Comunidad Europea, Bosman no recibía el mismo trato que un futbolista francés.

Bosman acudió a los tribunales sosteniendo que, en virtud de los tratados europeos, un ciudadano belga debía poder trabajar en Francia en las mismas condiciones que un ciudadano francés. En otras palabras, argumentó que las normas deportivas no podían establecer diferencias injustificadas basadas en la nacionalidad entre ciudadanos comunitarios.

En 1995, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio la razón. La sentencia no solo revolucionó el mercado de transferencias del futbol europeo, sino que se convirtió en uno de los precedentes más importantes en materia de igualdad y prohibición de discriminación por nacionalidad.

Paradójicamente, uno de los hitos más relevantes del derecho europeo contemporáneo no nació de una disputa entre Estados ni de un conflicto entre grandes empresas, sino del reclamo de un futbolista prácticamente desconocido.

Pero el caso Bosman no ha sido la única ocasión en que el futbol ha obligado a replantear los alcances de la igualdad.