ZonaLibre | El balón que logró lo que la diplomacia no pudo

Para entender la dimensión del momento hay que regresar a 2019.

Aquel año, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey Felipe VI solicitando que España ofreciera una disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista. La respuesta nunca llegó en los términos que esperaba el gobierno mexicano. Madrid rechazó la petición y el episodio abrió una herida política que fue creciendo con los años.

Después vinieron las críticas constantes de López Obrador hacia empresas españolas, la famosa declaración de que la relación bilateral entraría en una “pausa”, los desencuentros diplomáticos y, finalmente, la decisión de no invitar al rey a la toma de posesión presidencial de Claudia Sheinbaum en 2024, lo que provocó que el gobierno español tampoco enviara representación oficial. La relación quedó atrapada entre la historia y el orgullo político.

Sin embargo, los países rara vez pueden darse el lujo de vivir peleados durante mucho tiempo.

España continúa siendo uno de los principales inversionistas extranjeros en México. Miles de empresas operan en ambos lados del Atlántico. Millones de mexicanos tienen raíces españolas y millones de españoles encuentran en México una segunda casa. Compartimos idioma, cultura, literatura, gastronomía y una historia que, aunque dolorosa en algunos capítulos, resulta imposible borrar.

Las relaciones internacionales suelen obedecer menos a los sentimientos que a los intereses.

Y pocas veces esos intereses encuentran un escenario tan poderoso como una Copa del Mundo.

No es casualidad que Felipe VI haya viajado a México precisamente durante el Mundial para acompañar a la selección española en su partido frente a Uruguay. El monarca es un reconocido aficionado al futbol y suele estar presente en las grandes citas de La Roja. Pero esta vez el balón significó mucho más que un espectáculo deportivo: terminó convirtiéndose en una oportunidad diplomática.

Claudia Sheinbaum parece haber entendido algo que durante años la diplomacia moderna ha confirmado: los grandes eventos deportivos también son escenarios políticos.

Durante un Mundial desaparecen muchas fronteras.