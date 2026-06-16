La inteligencia estratégica: el concepto que nadie quiere entender

¿Ha fracasado la inteligencia en México?
La respuesta honesta es matizada.
Las capacidades técnicas han existido y han evolucionado. El CISEN desarrolló redes de recolección, sistemas de análisis y productos de inteligencia que en algunos momentos fueron comparables a estándares internacionales.
Lo que ha fallado de manera recurrente no es la estructura, sino la articulación: entre niveles de gobierno, entre instituciones civiles y militares, entre el análisis y la decisión política.
A ello se suma un problema de legitimidad democrática nunca del todo resuelto: la inteligencia mexicana ha cargado históricamente con la sospecha —en muchos casos fundada— de haber servido más al control político que a la seguridad del Estado.
Reconstruir esa legitimidad requiere supervisión parlamentaria efectiva, controles judiciales sobre intervenciones, transparencia metodológica y, sobre todo, una definición clara de para qué existe la inteligencia: para anticipar riesgos que amenazan al Estado y a sus ciudadanos, no para proteger a gobiernos de su propia ciudadanía.
El desafío que nadie quiere asumir
México necesita una política nacional de inteligencia que no empiece ni termine en el nivel federal.
Que llegue al estado y al municipio. Que forme analistas, no sólo informantes.
Que cruce datos migratorios, financieros, territoriales y sociales con el rigor de la inteligencia de fusión moderna.
Que distinga entre investigación criminal, seguridad pública e inteligencia estratégica —tres cosas que hoy siguen confundiéndose con consecuencias muy concretas en materia de violencia y gobernabilidad.
Saber antes de actuar no es un lujo.
En un país con los niveles de violencia y de fragilidad institucional de México, es una necesidad de Estado.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.