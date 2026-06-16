La inteligencia estratégica: el concepto que nadie quiere entender

Produce conocimiento anticipado para que el Estado tome decisiones antes de que las crisis ocurran. Es, en su definición más precisa, la capacidad institucional de anticipar riesgos que amenazan la estabilidad y la gobernabilidad del Estado.

No es reacción: es previsión.

México ha contado con estructuras de inteligencia desde la DFS hasta el CISEN y, hoy, el CNI.

Lo que no ha tenido —o ha tenido de manera intermitente— es una política nacional de inteligencia que articule esas capacidades de forma estratégica, democrática y sostenida. Tener espías no es lo mismo que tener inteligencia.

Por qué la inteligencia importa más allá de la seguridad

El error más frecuente es pensar que la inteligencia sólo sirve para combatir al crimen organizado.

Los servicios modernos trabajan con una agenda de riesgos mucho más amplia: estabilidad política, gobernabilidad institucional, amenazas externas, conflictos sociales, movimientos armados, riesgos financieros, tensiones migratorias y, hoy, amenazas tecnológicas como el uso de criptomonedas y plataformas digitales por parte de organizaciones criminales que ya operan como corporaciones multinacionales.

Una sociedad que no produce inteligencia estratégica navega a ciegas.

Las decisiones de política pública, de gasto en seguridad, de despliegue de fuerzas, de negociación política —todas ellas– mejoran cuando están respaldadas por análisis riguroso, verificado y oportuno.

La inteligencia no reemplaza la decisión política, pero la hace más informada y, por tanto, menos arbitraria y menos costosa en vidas humanas.