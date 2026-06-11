El Mundial que nos cayó encima

Ninguno de esos escenarios ha sido explicado públicamente por las autoridades de seguridad con el nivel de detalle técnico que un evento de esta naturaleza exige.

El tema migratorio agrega una variable que el discurso oficial ha tratado con una superficialidad que raya en la irresponsabilidad.

Las rutas de aficionados provenientes de Centroamérica y Sudamérica atravesarán corredores de movilidad con presencia activa de grupos que controlan el tráfico de personas. La superposición entre flujos migratorios regulares, turismo masivo y economías criminales en esos corredores es un escenario de riesgo que requería análisis específico, no declaraciones tranquilizadoras.

Narcopolítica, estadísticas en disputa e instituciones sin credibilidad

El contexto político en el que México recibe este mundial no es neutral ni separable de la discusión de seguridad. El gobierno enfrenta un cuestionamiento sostenido sobre la veracidad de sus estadísticas delictivas. La brecha entre los datos oficiales de incidencia y los registros de organizaciones especializadas, prensa regional y organismos internacionales es un problema de credibilidad que no se resuelve con conferencias mañaneras.

Y esa falta de credibilidad tiene consecuencias operativas concretas: los cuerpos de inteligencia de los países participantes —que han desplegado sus propios agentes de seguridad en territorio mexicano, como es práctica estándar en eventos de esta escala— están tomando decisiones basadas en sus propias evaluaciones de riesgo, no en las cifras oficiales mexicanas.

Eso crea una doble arquitectura de seguridad no coordinada, potencialmente conflictiva, sobre la que el gobierno mexicano no tiene control total.

La CNTE y los movimientos sociales en tensión con el gobierno federal representan otro vector de riesgo que la narrativa oficial ha intentado minimizar.

La gestión de movilizaciones políticas simultáneas a un evento de esta visibilidad internacional no es un problema de orden público menor: es un escenario de gestión de imagen, de recursos humanos y logísticos, y de toma de decisiones bajo presión que puede derivar en incidentes con repercusión internacional inmediata.

El mundo no perdona las imágenes de represión en contexto mundialista. Tampoco perdona el caos.

El espejo que el Mundial le pone a México

Los grandes eventos internacionales no crean los problemas estructurales de un país: los revelan. El Mundial no hará más insegura a México de lo que ya es, pero sí pondrá bajo escrutinio global una realidad institucional que el gobierno ha administrado con discrecionalidad y opacidad.

Millones de visitantes, cientos de medios internacionales acreditados, agencias de inteligencia extranjeras con presencia activa en territorio nacional y una opinión pública global hiperconectada conforman un ecosistema de observación para el cual la narrativa oficial no tiene respuesta preparada si algo sale mal.

Y esa es la pregunta que ningún funcionario de seguridad ha respondido con honestidad: ¿qué pasa si algo sale mal? ¿Quién manda? ¿Quién responde? ¿Cuál es el protocolo?

El pitazo inicial es en horas. Las respuestas, todavía no aparecen.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.