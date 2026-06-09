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México

Integralia: Seguridad pone a prueba a México rumbo al Mundial, pese a su estabilidad política

El gobierno apostó a la Copa del Mundo para presentar al país como destino turístico y para atraer inversiones y detonar la economía, sin embargo, la consultora Integralia no prevé cambios significativos ese sentido.
mar 09 junio 2026 07:21 PM
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México enfrenta el reto de la inseguridad y violencia en las sedes del Mundial 2026
En tres ciudades, México será sede de partidos de futbol en el Mundial 2026. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

México llegará al Mundial de 2026 en un contexto de estabilidad política y con una alta popularidad presidencial. Sin embargo, enfrentará desafíos importantes relacionados con la inseguridad, así como tensiones tanto internas como externas derivadas de las amenazas de intervención por parte de Estados Unidos, señala la consultora Integralia, encabezada por el politólogo Luis Carlos Ugalde.

En su análisis ''Mundial 2026: ¿Cómo llega México?'', Integralia monitoreó medios digitales, redes sociales y las conversaciones en torno a la Copa del Mundo. Como resultado, concluyó que la ciudadanía se muestra mayormente indiferente y que, por ahora, no existe un entusiasmo significativo en torno al torneo.

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México 2026. El Mundial que llegó antes que la seguridad

La seguridad de los millones de visitantes esperados se perfila como el principal reto reputacional para México. Esto ocurre pese a que el gobierno reporta reducciones en diversos delitos de alto impacto, ya que, según Integralia, “persisten preocupaciones por la inseguridad, las desapariciones y la violencia criminal”.

La consultora destaca que la estrategia de seguridad se endureció desde finales de 2024 como respuesta a las presiones de Estados Unidos. También recuerda la designación, en 2025, de cinco organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas, así como las amenazas de intervención formuladas por Donald Trump y las acusaciones contra funcionarios mexicanos en Sinaloa. Todo ello coloca a la seguridad como el tema central de cara al inicio del Mundial.

De acuerdo con el análisis, las cifras oficiales del gobierno federal muestran reducciones significativas en los delitos de alto impacto. La única excepción es la extorsión, que ha permanecido “prácticamente sin cambios (-0.4%)”. No obstante, Integralia sostiene que México continúa enfrentando una crisis de seguridad.

“Aunque entre 2025 y 2026 todos los delitos de alto impacto han disminuido, las extorsiones, desapariciones y otros delitos contra la vida aumentaron respecto a 2018. Cabe recalcar que la tasa de homicidios dolosos en México sigue siendo elevada (17.5 en 2025) en comparación con el promedio mundial”.

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Diferencias con EU

El estudio también señala que esta edición del Mundial se desarrollará en un contexto de tensiones entre México y Estados Unidos. Ambos países han enfrentado fricciones diplomáticas que se han intensificado por desacuerdos comerciales, así como por acusaciones relacionadas con narcotráfico, corrupción e injerencia política derivadas de recientes investigaciones y procesos judiciales contra funcionarios mexicanos.

A ello se suma la revisión en curso del T-MEC, que genera incertidumbre económica debido a la intención de Estados Unidos de endurecer las reglas de origen en el sector automotriz y reforzar los controles en sectores considerados estratégicos.

El análisis también revisa la evolución de indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB), la población, la inflación y el número de visitantes extranjeros en México durante 1970, 1986 y 2026, años en los que el país ha sido sede de la Copa del Mundo.

Según los datos públicos analizados, la inflación y la desigualdad han mostrado una ligera disminución, mientras que el número de visitantes extranjeros ha crecido de manera exponencial.

Aunque México ha impulsado una estrategia para consolidarse como destino de inversión y turismo, la consultora estima que la Copa Mundial incrementará el PIB anual apenas en 0.1%, como resultado de los 13 partidos que albergará el país de un total de 104 encuentros del torneo. Los restantes se disputarán principalmente en Estados Unidos (78) y Canadá (13).

“Aunque beneficiará al sector del consumo, no se prevén cambios significativos en la trayectoria del PIB ni en el crecimiento proyectado de las ciudades sede”, concluye el informe.

El Mundial en Jalisco y Nuevo León

Integralia advierte que las ciudades sede concentran preocupaciones relacionadas con la seguridad, la infraestructura y la gestión pública.

La consultora considera que la gobernabilidad enfrenta una prueba importante y que la mayor presión recae sobre la Ciudad de México, debido a las manifestaciones que amenazan con afectar el partido inaugural del 11 de junio, un evento con una audiencia global estimada en 1,800 millones de personas.

“Persiste la presión social. Las movilizaciones sociales, especialmente las encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), han aumentado conforme se acerca el Mundial, particularmente en la Ciudad de México y en carreteras del centro y el Bajío del país”.

La principal alerta es que estas movilizaciones podrían mantenerse o incluso intensificarse durante el torneo.

Asimismo, el informe señala que la infraestructura sigue siendo insuficiente y que persisten retrasos en obras aeroportuarias y sistemas de transporte destinados a facilitar el acceso a los estadios de las tres ciudades sede.

“Además, el aumento de visitantes podría saturar las redes 5G y elevar la exposición a ciberataques debido al mayor uso de redes públicas y servicios digitales”.

El análisis también menciona las movilizaciones de colectivos de madres buscadoras por la crisis de desapariciones. En Jalisco, además, diversas organizaciones campesinas han impulsado protestas para exigir mejores condiciones para el campo.

Respecto a esa entidad, se recuerda que será sede de partidos de la selección del Congo, por lo que el gobierno estatal capacitó a 200 médicos para fortalecer la detección y atención oportuna de posibles casos de ébola.

En Nuevo León, “al igual que en el resto de las sedes mundialistas, persisten protestas relacionadas con la crisis de desapariciones, así como manifestaciones de grupos ambientalistas y organizaciones que demandan mejoras en el transporte público”.

Finalmente, el estudio destaca que tanto Jalisco como Nuevo León son estados gobernados por Movimiento Ciudadano y donde el poder político se encuentra dividido. Además, identifica que en Nuevo León existe un mayor interés por los partidos que se disputarán en sus estadios que en la Ciudad de México o Jalisco.

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Copa Mundial Probadita de México Economía hoteles, cancún, turismo

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