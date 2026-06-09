Integralia: Seguridad pone a prueba a México rumbo al Mundial, pese a su estabilidad política

Diferencias con EU

El estudio también señala que esta edición del Mundial se desarrollará en un contexto de tensiones entre México y Estados Unidos. Ambos países han enfrentado fricciones diplomáticas que se han intensificado por desacuerdos comerciales, así como por acusaciones relacionadas con narcotráfico, corrupción e injerencia política derivadas de recientes investigaciones y procesos judiciales contra funcionarios mexicanos.

A ello se suma la revisión en curso del T-MEC, que genera incertidumbre económica debido a la intención de Estados Unidos de endurecer las reglas de origen en el sector automotriz y reforzar los controles en sectores considerados estratégicos.

El análisis también revisa la evolución de indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB), la población, la inflación y el número de visitantes extranjeros en México durante 1970, 1986 y 2026, años en los que el país ha sido sede de la Copa del Mundo.

Según los datos públicos analizados, la inflación y la desigualdad han mostrado una ligera disminución, mientras que el número de visitantes extranjeros ha crecido de manera exponencial.

Aunque México ha impulsado una estrategia para consolidarse como destino de inversión y turismo, la consultora estima que la Copa Mundial incrementará el PIB anual apenas en 0.1%, como resultado de los 13 partidos que albergará el país de un total de 104 encuentros del torneo. Los restantes se disputarán principalmente en Estados Unidos (78) y Canadá (13).

“Aunque beneficiará al sector del consumo, no se prevén cambios significativos en la trayectoria del PIB ni en el crecimiento proyectado de las ciudades sede”, concluye el informe.

El Mundial en Jalisco y Nuevo León

Integralia advierte que las ciudades sede concentran preocupaciones relacionadas con la seguridad, la infraestructura y la gestión pública.

La consultora considera que la gobernabilidad enfrenta una prueba importante y que la mayor presión recae sobre la Ciudad de México, debido a las manifestaciones que amenazan con afectar el partido inaugural del 11 de junio, un evento con una audiencia global estimada en 1,800 millones de personas.

“Persiste la presión social. Las movilizaciones sociales, especialmente las encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), han aumentado conforme se acerca el Mundial, particularmente en la Ciudad de México y en carreteras del centro y el Bajío del país”.

La principal alerta es que estas movilizaciones podrían mantenerse o incluso intensificarse durante el torneo.

Asimismo, el informe señala que la infraestructura sigue siendo insuficiente y que persisten retrasos en obras aeroportuarias y sistemas de transporte destinados a facilitar el acceso a los estadios de las tres ciudades sede.

“Además, el aumento de visitantes podría saturar las redes 5G y elevar la exposición a ciberataques debido al mayor uso de redes públicas y servicios digitales”.

El análisis también menciona las movilizaciones de colectivos de madres buscadoras por la crisis de desapariciones. En Jalisco, además, diversas organizaciones campesinas han impulsado protestas para exigir mejores condiciones para el campo.

Respecto a esa entidad, se recuerda que será sede de partidos de la selección del Congo, por lo que el gobierno estatal capacitó a 200 médicos para fortalecer la detección y atención oportuna de posibles casos de ébola.

En Nuevo León, “al igual que en el resto de las sedes mundialistas, persisten protestas relacionadas con la crisis de desapariciones, así como manifestaciones de grupos ambientalistas y organizaciones que demandan mejoras en el transporte público”.

Finalmente, el estudio destaca que tanto Jalisco como Nuevo León son estados gobernados por Movimiento Ciudadano y donde el poder político se encuentra dividido. Además, identifica que en Nuevo León existe un mayor interés por los partidos que se disputarán en sus estadios que en la Ciudad de México o Jalisco.