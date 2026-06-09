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Irán en Tijuana, la interacción entre deporte y geopolítica

La presencia de la selección iraní representa una oportunidad para demostrar que el deporte puede funcionar como mecanismo de entendimiento entre sociedades, incluso en contextos de confrontación política.
mar 09 junio 2026 06:06 AM
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Tijuana adquiere una relevancia singular. Su ubicación fronteriza y su experiencia en la recepción de eventos internacionales la convierten en un espacio neutral para la preparación deportiva de la selección iraní (Foto: Guillermo Arias/AFP)

La decisión de que la selección nacional de Irán realice una estancia temporal en Tijuana como parte de su preparación para la Copa Mundial de Futbol adquiere una dimensión que trasciende lo deportivo. El contexto internacional está marcado por tensiones persistentes entre Estados Unidos e Irán, particularmente en torno al programa nuclear iraní, la seguridad regional en Medio Oriente y el papel de actores como Hezbolá en el Líbano.

La controversia se intensificó ante los reportes sobre restricciones o dificultades para la expedición de visas estadounidenses a integrantes de la delegación iraní. Esta situación refleja cómo los acontecimientos deportivos internacionales pueden verse influenciados por dinámicas de seguridad nacional, política exterior y relaciones diplomáticas.

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Las negociaciones entre Washington y Teherán enfrentan obstáculos importantes. Irán ha planteado como condición para avanzar hacia un acuerdo la preservación de Hezbolá y un cese al fuego en el Líbano, mientras que Estados Unidos ha insistido en medidas orientadas a limitar el programa nuclear iraní, controlar el enriquecimiento de uranio y garantizar la libre navegación comercial en rutas estratégicas. Estas diferencias dificultan la construcción de consensos y mantienen elevados los niveles de incertidumbre regional.

En este escenario, Tijuana adquiere una relevancia singular. Su ubicación fronteriza y su experiencia en la recepción de eventos internacionales la convierten en un espacio neutral para la preparación deportiva de la selección iraní. Además, la ciudad proyecta una imagen de apertura, diversidad y capacidad organizativa, fortaleciendo su posicionamiento regional e internacional.

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Alberto Guerrero Baena
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Desde una perspectiva de gobernanza y relaciones internacionales, la presencia de la selección iraní representa una oportunidad para demostrar que el deporte puede funcionar como mecanismo de diálogo y entendimiento entre sociedades, incluso en contextos de confrontación política. Al mismo tiempo, evidencia cómo los grandes eventos deportivos se encuentran cada vez más vinculados a debates sobre movilidad internacional, seguridad fronteriza y diplomacia pública.

La estancia de Irán en Tijuana ilustra la creciente interacción entre deporte y geopolítica. Aunque el futbol busca mantenerse como un espacio de convivencia global, las tensiones internacionales continúan influyendo en la organización y participación de los actores involucrados, convirtiendo a la frontera México–Estados Unidos en un escenario donde convergen intereses deportivos, diplomáticos y estratégicos y la mayor movilidad de cruces fronterizos de personas y comercio a nivel mundial

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Nota del editor: José María Ramos es especialista en relaciones México-EU y Profesor del colegio de la frontera norte, Tijuana. Analista de gobernanza, políticas y gestión estratégica para el desarrollo y de la cooperación transfronteriza MexUS./ Dr. en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset, España. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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