México-EU: subordinación, no; gobernanza, sí

El problema no es que México coopere con Estados Unidos. Frente al tráfico de personas, fentanilo, armas, dinero ilícito y capacidades criminales transnacionales, la cooperación no sólo es inevitable: es necesaria. El problema es que esa cooperación se está moviendo en una zona gris. Cuando la seguridad binacional opera en la informalidad, México queda expuesto a tres riesgos: pérdida de control sobre su propia política criminal, tensiones diplomáticas recurrentes y decisiones de seguridad guiadas más por prioridades estadounidenses que por diagnósticos nacionales.

Los casos no tan opuestos de Chihuahua y Sinaloa

El primer caso es Chihuahua. Agentes de la CIA participaron con el gobierno estatal en un operativo vinculado con un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal; más tarde, dos de ellos fallecieron en un percance carretero. Sin embargo, que autoridades extranjeras participaran en acciones de seguridad en territorio mexicano sin conocimiento claro del Gobierno federal fue una falla grave. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió investigaciones por el laboratorio y por la posible violación a la seguridad nacional. Debido a ello, funcionarios estatales fueron llamados a declarar y el caso derivó en una crisis política local. El punto central no es si el objetivo operativo era legítimo —desmantelar capacidades de producción de drogas sintéticas lo es—, sino bajo qué reglas actuaron agentes extranjeros en México, quién autorizó su presencia, qué autoridad mexicana condujo la operación y qué mecanismos de supervisión existieron. Con una pregunta adicional: ¿Por qué agentes de la CIA y no de la DEA? La primera combate al terrorismo, la segunda el tráfico de drogas. ¿Es este el efecto inmediato de que la administración de Donald Trump haya catalogado a los cárteles como organizaciones terroristas?

El segundo caso es Sinaloa. Las acusaciones provenientes de Estados Unidos vinculadas con investigaciones sobre delincuencia organizada contra el gobernador y otros nueve funcionarios de ese estado, abrieron un frente político y judicial del que México no parece tener control. Ante estos señalamientos, la FGR reactivó investigaciones sobre la posible influencia de organizaciones criminales en la elección de 2021 en Sinaloa. Al mismo tiempo, autoridades mexicanas han dicho que Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes.

Ahí está el problema: si Washington investiga, acusa o eventualmente solicita detenciones y extradiciones de políticos mexicanos sin un canal institucional robusto de intercambio probatorio, México queda atrapado entre dos malas opciones. Si actúa sin evidencia verificable, parece subordinado. Si no actúa, parece encubridor. En ambos casos, la informalidad degrada la legitimidad del Estado mexicano. Además, si Estados Unidos involucra en ese entramado a más actores políticos mexicanos, el país podría enfrentar una cadena de crisis judiciales y diplomáticas administradas desde tribunales estadounidenses, y no desde una estrategia mexicana de depuración institucional.