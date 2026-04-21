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Nueva arquitectura contra la extorsión

Cuando la comunidad decide romper el silencio ante una tentativa, la seguridad deja de ser una promesa gubernamental para convertirse en un activo construido desde la participación colectiva.
mar 21 abril 2026 06:01 AM
El fracaso previsible del acuerdo contra la extorsión
El fenómeno de la extorsión en la capital es predominantemente digital y telefónico; la extorsión presencial, aunque más intimidante, representa apenas el 2.5% del volumen total, apunta Salvador Guerrero Chiprés. (iStock)

La seguridad en las metrópolis modernas es un sistema complejo de gestión de riesgos, donde tecnología y participación ciudadana marcan la pauta.

En la Ciudad de México esta evolución ha encontrado su eje en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), una infraestructura capaz de insertarse en el territorio y en la vida comunitaria, no solo con cámaras, sino con una arquitectura institucional diseñada para enfrentar uno de los delitos de mayor impacto en la estabilidad emocional y económica de familias empresas: la extorsión.

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Esta visión dio un paso decisivo en noviembre de 2024 con la instrucción de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para el lanzamiento de la Línea Antiextorsión 55 5036 3301, un componente crítico integrado a un ecosistema robusto de respuesta inmediata.

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Tradicionalmente, acudir a la autoridad era un acto posterior al daño; ahora, el sistema permite la denuncia como una herramienta de anticipación. Al reportar tentativas en lugar de solo hechos consumados, el C5 logra desactivar amenazas en tiempo real mediante asesoría técnica especializada y coordinación con las fuerzas policiales en casos presenciales.

Las cifras validan esta transición hacia la eficiencia preventiva: en un periodo de 17 meses, el sistema procesó 4,515 llamadas, revelando que el 87.5% de los casos fueron tentativas contenidas, y solo el 12.5% resultaron en delitos consumados. En términos de gestión de crisis, esto significa que nueve de cada 10 intentos de extorsión se desactivan antes de concretarse.

El análisis de estos datos permite además un diagnóstico preciso para la toma de decisiones. El fenómeno de la extorsión en la capital es predominantemente digital y telefónico; la extorsión presencial, aunque más intimidante, representa apenas el 2.5% del volumen total.

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La estrategia no termina en la respuesta técnica, se extiende a la pedagogía social a través de talleres y cursos que fortalecen el tejido comunitario. La instrucción para el ciudadano y el empresario es precisa: la urgencia es la principal herramienta del extorsionador.

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Romper el ciclo implica no actuar bajo presión, no compartir datos financieros y, sobre todo, validar la información antes de cualquier movimiento de capital. El uso de canales oficiales como la Línea Antiextorsión (55 5036 3301), el 089 para denuncia anónima o el 9-1-1 es el acto de cortar la cadena de suministro del delito.

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Cuando la comunidad decide romper el silencio ante una tentativa, la seguridad deja de ser una promesa gubernamental para convertirse en un activo construido desde la participación colectiva, transformando el entorno urbano en un espacio menos lucrativo para la delincuencia y más resiliente para la inversión y la convivencia.

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Nota del editor: Salvador Guerrero Chiprés es Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5). Síguelo en X como @guerrerochipres Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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Opinión Medidas de seguridad Seguridad nacional

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