Profesionalización de mandos sin dignificación ni suficiencia de policías

La profesionalización —entendida como la capacidad de traducir conocimiento en acción— es necesaria para avanzar hacia procesos de pacificación. Pero no es suficiente. Sin dignificación laboral y con un mermado estado de fuerza, la profesionalización difícilmente se traducirá en resultados. Esto es especialmente relevante en el ámbito local, donde se administra la violencia cotidiana.

La policía todavía está desprotegida

La dignificación laboral es el primer pendiente. Los datos más recientes del INEGI muestran una realidad difícil de sostener: al cierre de 2024, en México no existía una sola prestación laboral que se otorgara de manera universal a las policías municipales, ni siquiera el salario. Hay 64 policías que no reciben paga. No es el número, es lo que revela: la normalización de vulnerar derechos básicos.

En realidad, la precariedad está mucho más extendida. Más de la mitad de los policías municipales perciben menos de 15 mil pesos mensuales, por debajo del estándar mínimo sugerido por el propio Gobierno federal. En estas condiciones, es difícil pensar que la policía municipal pueda consolidarse como el primer dique de contención frente a la inseguridad. Sin ingresos dignos ni certidumbre laboral, no hay incentivos para construir carreras profesionales. Lo que hay es rotación, debilitamiento institucional y desprotección frente a la cooptación criminal.

Corregirlo implica más que subir salarios. Se requiere un sistema de carrera policial con estabilidad, prestaciones completas y reglas claras de ingreso y ascenso. También estándares nacionales obligatorios, financiamiento que permita a los municipios cumplirlos, incentivos materiales, fondos condicionados y monitoreo efectivo. La ruta es conocida y México Evalúa la detalla en su estudio “Policía desprotegida: Ruta para su Dignificación laboral” .