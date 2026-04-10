La confianza no se decreta

Hace algunas semanas, el informe de la organización sueca V-Dem concluyó que México había transitado hacia una autocracia electoral, en referencia a sistemas en los que subsisten elecciones, pero cuyas condiciones de competencia, equilibrio de poderes y libertades civiles han sido erosionadas de manera sistemática. Unos días más tarde se dio a conocer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emplazado a México a responder a una petición por afectaciones a la independencia judicial derivada de la reforma que resultó en la elección popular de personas juzgadoras. Cabe señalar que esta petición se dio luego de numerosas advertencias de este mismo organismo ante posibles impactos en el acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho, mientras la discusión de la reforma se encontraba en marcha.

El diagnóstico más reciente lo emitió el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. De acuerdo con sus especialistas, existen indicios fundados de que en nuestro país se han cometido desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, a partir de múltiples ataques contra la población civil. Por ello, se solicitó a la Asamblea General de las Naciones Unidas examinar a fondo la situación ̶ incluyendo los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado ̶ y el establecimiento de un mecanismo para esclarecer la verdad y prestar protección a las personas buscadoras.

Así, en el curso de un mes, diversos frentes apuntan a pilares del mismo entramado institucional cuya erosión tiene efectos acumulativos y que el oficialismo insiste en desestimar. Ello, con la convicción de que el discurso político basta para contener la realidad. Este discurso evidencia una de las grandes contradicciones de la administración Sheinbaum: se convoca una y otra vez al sector privado a invertir mientras que las condiciones institucionales avanzan en sentido contrario. Pero las inversiones no funcionan con base en la retórica, sino en la certidumbre.

Los datos deberían ser suficientes para corregir el rumbo. El crecimiento registrado en 2025 fue el más bajo desde la pandemia, dando señales claras de desaceleración. Recientemente, el semanario inglés The Economist tampoco temió en señalar contracciones en el empleo y la productividad como resultado de la inseguridad y de cambios institucionales que afectan la confianza. Si bien se suelen descalificar los diagnósticos de estos espacios internacionales, es necesario reconocer que el problema no es el mensajero, sino el mensaje. Mientras se continúe construyendo un entramado que favorece la concentración de poder y de las decisiones, los resultados seguirán siendo mediocres por más que la narrativa pinte un panorama de éxito.