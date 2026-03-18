La Suprema Corte y el riesgo de devaluar la identidad indígena

Desde la reforma constitucional de 2001, el artículo 2° reconoce que México es una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Ese reconocimiento incorporó principios como la libre determinación, la autonomía y el respeto a los sistemas normativos de las comunidades. En teoría, se trataba de un cambio profundo. El país debía pasar de una visión integracionista del siglo XX a un constitucionalismo que reconociera derechos colectivos.

La Suprema Corte tardó en desarrollar una jurisprudencia sólida en materia indígena. Fue hasta la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 cuando comenzó a construir criterios más robustos sobre consulta previa, acceso a la justicia intercultural y reconocimiento de sistemas normativos indígenas. Estos criterios colocaron a México dentro de los estándares internacionales derivados del Convenio 169 de la OIT y de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos.

Es evidente que la nueva Suprema Corte busca acercarse al discurso del indigenismo. Ese interés se ha manifestado en diversos actos simbólicos y también en una audiencia pública reciente dedicada a discutir la relación entre justicia constitucional y pueblos indígenas. Dentro del propio tribunal algunos de sus integrantes han asumido esta agenda con especial énfasis. El propio presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, ha colocado el tema indígena en el centro de varios posicionamientos institucionales. Algo similar puede decirse de Arístides Rodrigo Guerrero García, quien ya desde el periodo de campaña judicial mostró un interés particular en esta agenda.

Es positivo. Reconocer la diversidad cultural del país y abrir espacios institucionales para discutir la justicia intercultural puede contribuir a fortalecer el pluralismo jurídico. El problema aparece cuando el simbolismo institucional corre el riesgo de adelantarse a las soluciones jurídicas reales.

El acceso efectivo a la justicia sigue siendo una barrera profunda para muchas comunidades indígenas. Las distancias geográficas, las barreras lingüísticas, la falta de intérpretes y la desigualdad económica continúan limitando la posibilidad de que los derechos reconocidos en la Constitución se conviertan en derechos ejercidos en la práctica. En otras palabras, el reconocimiento constitucional existe, pero el sistema judicial sigue siendo difícilmente accesible para quienes más lo necesitan.

Al mismo tiempo, el auge del discurso indigenista ha abierto un debate incómodo que el sistema jurídico mexicano apenas comienza a enfrentar. Existe el riesgo de que la figura de la auto adscripción indígena sea utilizada de manera oportunista.