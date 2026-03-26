La reforma judicial ya está en la CIDH

La petición fue presentada por sesenta y cinco juzgadores removidos de su cargo y se centra en la posible vulneración de la independencia judicial. No es una discusión menor. La Corte Interamericana ha sido consistente en sostener que la independencia judicial es un elemento esencial del Estado democrático de derecho y una garantía institucional para la protección de los derechos humanos, como lo estableció en casos como Apitz Barbera y Reverón Trujillo, ambos contra Venezuela. Sin jueces independientes, el derecho deja de ser un límite al poder y se convierte en una herramienta del mismo.

Ese es el frente visible del conflicto. El que hoy domina la conversación pública. Pero concentrar todo el debate ahí puede ser también una forma de no ver el problema completo. Hay una dimensión más incómoda, menos evidente y potencialmente más grave. El origen mismo del nuevo Poder Judicial.

Cuando el acceso a los cargos judiciales depende de un proceso electoral, la integridad de ese proceso se vuelve condición de legitimidad constitucional. No basta con que exista una elección formalmente válida. El estándar interamericano exige algo más exigente. Autenticidad del sufragio, equidad en la contienda y ausencia de interferencias indebidas capaces de distorsionar la voluntad popular. Así lo ha sostenido la Corte Interamericana en precedentes como Yatama contra Nicaragua y Castañeda Gutman contra México, donde dejó claro que los derechos políticos no se agotan en la posibilidad abstracta de votar o ser votado, sino que requieren condiciones reales de igualdad.

La pregunta que empieza a emerger es incómoda. Qué ocurre cuando un proceso electoral judicial presenta indicios serios de afectación estructural y aun así es validado por las autoridades. Qué pasa cuando el estándar probatorio exigido para acreditar esas irregularidades desconoce la naturaleza clandestina y territorial de los fenómenos denunciados y exige, en los hechos, prueba directa imposible.

Ahí es donde el problema deja de ser electoral y se convierte en una violación a derechos humanos. El artículo 25 de la Convención Americana no solo exige la existencia formal de recursos, sino su efectividad real. La propia Corte Interamericana ha reconocido que, en contextos complejos, la responsabilidad estatal puede acreditarse mediante prueba indiciaria, contextual y por patrones, precisamente porque exigir prueba directa en fenómenos estructurales equivale a hacer ilusorio el acceso a la justicia.