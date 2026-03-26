La reforma judicial mexicana ya no es un tema de opinión ni de coyuntura política. Es un caso internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al Estado mexicano que responda una petición relacionada con este rediseño institucional y con ello ha activado un proceso que coloca a México bajo el escrutinio del derecho internacional de los derechos humanos.
La reforma judicial ya está en la CIDH
La petición fue presentada por sesenta y cinco juzgadores removidos de su cargo y se centra en la posible vulneración de la independencia judicial. No es una discusión menor. La Corte Interamericana ha sido consistente en sostener que la independencia judicial es un elemento esencial del Estado democrático de derecho y una garantía institucional para la protección de los derechos humanos, como lo estableció en casos como Apitz Barbera y Reverón Trujillo, ambos contra Venezuela. Sin jueces independientes, el derecho deja de ser un límite al poder y se convierte en una herramienta del mismo.
Ese es el frente visible del conflicto. El que hoy domina la conversación pública. Pero concentrar todo el debate ahí puede ser también una forma de no ver el problema completo. Hay una dimensión más incómoda, menos evidente y potencialmente más grave. El origen mismo del nuevo Poder Judicial.
Cuando el acceso a los cargos judiciales depende de un proceso electoral, la integridad de ese proceso se vuelve condición de legitimidad constitucional. No basta con que exista una elección formalmente válida. El estándar interamericano exige algo más exigente. Autenticidad del sufragio, equidad en la contienda y ausencia de interferencias indebidas capaces de distorsionar la voluntad popular. Así lo ha sostenido la Corte Interamericana en precedentes como Yatama contra Nicaragua y Castañeda Gutman contra México, donde dejó claro que los derechos políticos no se agotan en la posibilidad abstracta de votar o ser votado, sino que requieren condiciones reales de igualdad.
La pregunta que empieza a emerger es incómoda. Qué ocurre cuando un proceso electoral judicial presenta indicios serios de afectación estructural y aun así es validado por las autoridades. Qué pasa cuando el estándar probatorio exigido para acreditar esas irregularidades desconoce la naturaleza clandestina y territorial de los fenómenos denunciados y exige, en los hechos, prueba directa imposible.
Ahí es donde el problema deja de ser electoral y se convierte en una violación a derechos humanos. El artículo 25 de la Convención Americana no solo exige la existencia formal de recursos, sino su efectividad real. La propia Corte Interamericana ha reconocido que, en contextos complejos, la responsabilidad estatal puede acreditarse mediante prueba indiciaria, contextual y por patrones, precisamente porque exigir prueba directa en fenómenos estructurales equivale a hacer ilusorio el acceso a la justicia.
Si un tribunal valida un proceso bajo un estándar probatorio incompatible con esa lógica, lo que está en juego ya no es una elección controvertida. Es la denegación de justicia. Y cuando no hay tutela judicial efectiva, el sistema interamericano deja de ser una instancia excepcional y se convierte en el único espacio posible de revisión.
Por eso lo que hoy está ocurriendo no debe leerse como un episodio aislado. Es el inicio de un proceso más amplio. La discusión actual gira en torno a la independencia judicial, pero ese es solo uno de los posibles frentes. Existe otro, más profundo, que no se refiere a cómo actuarán los jueces, sino a si el proceso mediante el cual fueron designados cumple con estándares mínimos de integridad democrática.
La diferencia es sustantiva. Cuestionar la independencia judicial es cuestionar el funcionamiento del sistema. Cuestionar la integridad del proceso de selección es cuestionar su legitimidad desde el origen. Y cuando esa legitimidad se pone en duda, el problema deja de ser institucional para convertirse en estructural.
México está entrando en esa zona. La activación del sistema interamericano no es una anomalía. Es una consecuencia. Ocurre cuando los mecanismos internos no ofrecen respuestas suficientes frente a problemas que afectan derechos protegidos por la Convención Americana. Y en ese contexto, la Comisión no analiza discursos ni intenciones. Analiza compatibilidades normativas y efectos reales.
La reforma judicial dejó de ser una apuesta política. Hoy es un caso jurídico internacional en construcción. Y como todo caso de esta naturaleza, no solo tendrá consecuencias hacia adentro. También puede fijar un estándar regional sobre los límites de las elecciones judiciales y las condiciones bajo las cuales pueden considerarse compatibles con la independencia judicial.
La pregunta ya no es si el tema escalará. La pregunta es si el Estado mexicano está dispuesto a corregir a tiempo o si va a sostener, frente al escrutinio internacional, un modelo que podría terminar siendo incompatible con los estándares que dice haber adoptado.
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Nota del editor: Carlos Enrique Odriozola Mariscal es abogado y activista en la defensa de los derechos humanos. Presidente del Centro Contra la Discriminación. Redes sociales @ceodriozolam Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.