Senado alista ratificación de Roberto Velasco como titular de Relaciones Exteriores

Comparto la agenda legislativa de la semana que está por iniciar en el @senadomexicano:



📌Acuerdo para celebrar una ceremonia solemne con la inauguración del “Salón Ing. Heberto Castillo Martínez”.



📌 Asuntos a discutir (en previsión):

• Recibimos la iniciativa de la… pic.twitter.com/aiHYydJo34 — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) April 4, 2026

Mientras, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, señaló que en los próximos días se recibirá esta solicitud de ratificación para su análisis y posterior votación.

“Tengo la plena certeza de que su experiencia y visión de Estado son la mejor garantía para una política exterior digna y eficaz en beneficio de México”, escribió desde redes sociales el morenista.

Una vez que el Senado reciba la propuesta de la mandataria, Velasco Álvarez comparecerá ante la Comisión de Relaciones Exteriores, encabezada por Alejandro Murat Hinojosa, para presentar su plan de trabajo y responder a preguntas de política exterior de los legisladores.

Al final, los senadores analizan la trayectoria y votan por la idoneidad de Velasco Álvarez como titular de la SRE; después el dictamen pasa al Pleno del Senado, donde nuevamente es discutido y votado. Para que pase es necesario que la mayoría de los senadores presentes aprueben la ratificación.

Una vez que es ratificado por la Cámara alta, toma protesta como secretario de Estado.