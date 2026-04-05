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Congreso

Senado alista ratificación de Roberto Velasco como titular de Relaciones Exteriores

Roberto Velasco Álvarez se perfila a asumir la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores tras la salida de Juan Ramón de la Fuente por problemas de salud.
dom 05 abril 2026 04:12 PM
roberto velasco
Imagen ilustrativa. Roberto Velasco Álvarez durante su participación en la conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional en diciembre pasado. (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

El Senado alista la ratificación de Roberto Velasco Álvarez como el nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tras la salida de Juan Ramón de la Fuente a la cancillería.

La presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo, señaló que está a la espera de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para la ratificación de Velasco Álvarez al frente de la cancillería.

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Mientras, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, señaló que en los próximos días se recibirá esta solicitud de ratificación para su análisis y posterior votación.

“Tengo la plena certeza de que su experiencia y visión de Estado son la mejor garantía para una política exterior digna y eficaz en beneficio de México”, escribió desde redes sociales el morenista.

Una vez que el Senado reciba la propuesta de la mandataria, Velasco Álvarez comparecerá ante la Comisión de Relaciones Exteriores, encabezada por Alejandro Murat Hinojosa, para presentar su plan de trabajo y responder a preguntas de política exterior de los legisladores.

Al final, los senadores analizan la trayectoria y votan por la idoneidad de Velasco Álvarez como titular de la SRE; después el dictamen pasa al Pleno del Senado, donde nuevamente es discutido y votado. Para que pase es necesario que la mayoría de los senadores presentes aprueben la ratificación.

Una vez que es ratificado por la Cámara alta, toma protesta como secretario de Estado.

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El miércoles pasado, Juan Ramón de la Fuente dejó la titularidad de la SRE por motivos de salud, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Roberto Velasco Álvarez.

"Juan Ramón me ha pedido que, por motivos de salud –él hace poco anunciamos que tenía un problema en la espalda y requiere una rehabilitación muy delicada– deja la Secretaría de Relaciones Exteriores", anunció en un video en redes sociales.

Velasco Álvarez es un político cercano a Marcelo Ebrard y hasta el miércoles pasado era subsecretario de América del Norte de la SRE, por lo que encabezaba las negociaciones de México con Estados Unidos y Canadá.

Tiene 38 años y es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago .

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