ColumnaInvitada | El verdadero examen del poder en México llegará en 2027

Cuando un partido alcanza una presencia territorial dominante, el desafío deja de ser ganar elecciones y pasa a ser defender lo conquistado. Ese será el escenario para Morena, que en los últimos años ha logrado una expansión inédita en gobiernos estatales. La dimensión de esa presencia también implica riesgos: cada elección futura se convierte en un referéndum sobre su desempeño como fuerza gobernante.

En política, el control territorial no solo se mide por cuántos estados se gobiernan, sino por la capacidad de mantener cohesión interna mientras se ejerce el poder. Las disputas por candidaturas, las diferencias entre liderazgos locales y las tensiones naturales de cualquier coalición amplia suelen intensificarse cuando se acerca la renovación de gobiernos. Lo que hoy se percibe como competencia interna puede escalar rápidamente a fracturas que cambien el equilibrio electoral.

A ello se suma un factor que vuelve más complejo el panorama: el entorno político mexicano atraviesa un momento de alta polarización. En contextos así, cualquier evento extraordinario —desde conflictos locales hasta episodios de violencia política— puede alterar el curso de una elección y modificar las narrativas públicas. Los procesos electorales dejan de ser únicamente competencia partidista y se convierten en pruebas de estabilidad institucional.

Del lado opositor, el reto no es menor, el oficialismo parte con ventaja territorial, los partidos tradicionales enfrentan la necesidad de reconstruir competitividad local, fortalecer liderazgos regionales y evitar que las divisiones internas se conviertan en su principal adversario. Al mismo tiempo, fuerzas emergentes buscan aprovechar cualquier vacío para posicionarse como alternativas viables en ciertos estados o municipios.

Asimismo, las reglas de paridad de género, la ausencia de reelección inmediata en varios cargos y los ajustes en calendarios electorales obligan a los partidos a replantear la manera en que construyen candidaturas y alianzas. La ingeniería política detrás de cada campaña será tan importante como la campaña misma.