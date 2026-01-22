Una década de homicidios dolosos, ¿qué dicen los datos?

Observar los datos a lo largo de una década permite una lectura distinta: revela tendencias nacionales y estatales, rupturas y continuidades, así como trayectorias territoriales que permanecen ocultas bajo el promedio nacional. En ese marco, ¿qué nos dicen los homicidios dolosos registrados entre 2015 y 2025? A continuación, propongo una lectura en tres planos: qué muestran los datos, cómo explicar las realidades que proyectan y las implicaciones que esto tiene para la seguridad pública y la gobernabilidad.

Caleidoscopio de la violencia

De acuerdo con datos publicados recientemente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2015 y 2025 (años completos) se registraron 319,335 víctimas de homicidio doloso. El mínimo se observó en 2015, con 17,884 casos; el máximo, en 2019, con 34,721. El cierre de 2025 se ubicó en torno a 23,374 víctimas. Dos realidades emergen: México es hoy más violento que hace diez años, pero desde 2018 se observa una reducción sostenida: las cifras cayeron 31% entre ese año y 2025, y 22% tan solo entre 2024 y 2025.

A nivel estatal, sin embargo, los patrones divergen profundamente. Veinte entidades hoy son más violentas que hace casi una década. Los incrementos van de 0.4% en Jalisco a 266% en Oaxaca. En Colima, Morelos, Guanajuato, Tabasco y Oaxaca, los homicidios se duplicaron o más entre 2015 y 2025. Hidalgo, Campeche y Sinaloa muestran, además, aumentos constantes al comparar 2015, 2018 y 2024, atravesando distintos gobiernos.

En contraste, doce entidades hoy son menos violentas que en 2015. Las reducciones van de 7% en Quintana Roo a 79% en Coahuila, y once presentan descensos sostenidos entre 2015, 2018 y 2025.