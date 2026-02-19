Una propuesta para medir mejor la violencia letal

¿Por qué cuestionar los datos de homicidio doloso?

Existen, al menos, dos razones estructurales para cuestionar la suficiencia analítica de los datos de homicidio doloso. La primera tiene que ver con áreas de oportunidad institucional en la clasificación, investigación y registro de muertes violentas. Determinar si una muerte fue dolosa o culposa depende, en última instancia, de la calidad de la investigación ministerial. En contextos de debilidad institucional, incentivos políticos o sobrecarga operativa, pueden producirse errores de clasificación, subregistro o desplazamientos estadísticos hacia categorías menos visibles. Cuando el homicidio doloso se convierte en la métrica política por excelencia —e incluso en indicador de éxito gubernamental—, aumentan los incentivos para concentrar esfuerzos en su contención discursiva, sin necesariamente transformar las condiciones estructurales que producen la violencia.

La segunda razón es de naturaleza criminal. En diversos territorios del país, las organizaciones delictivas han sofisticado sus mecanismos de control y ocultamiento. Las desapariciones se han convertido en un vehículo funcional para múltiples fines: evitar el registro inmediato de un homicidio, generar incertidumbre y miedo en comunidades específicas, disciplinar actores locales o eliminar rivales sin dejar evidencia directa. La coexistencia de disputas criminales intensas con incrementos sostenidos en personas desaparecidas y otros delitos contra la vida sugiere que parte de la violencia letal puede estar desplazándose hacia categorías estadísticamente menos evidentes. En este contexto, una reducción en homicidio doloso no necesariamente implica una reducción equivalente en la letalidad real.

Estas dinámicas ayudan a explicar comportamientos anómalos en los datos. Por ejemplo, el crecimiento sostenido del homicidio culposo en ciertas entidades —incluso en contextos de alta violencia intencional— desafía la idea de que se trata exclusivamente de muertes accidentales con trayectorias relativamente estables.