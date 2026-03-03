El Tribunal de Disciplina Judicial, el verdadero poder detrás de la reforma judicial

El Tribunal de Disciplina Judicial no es un actor secundario. Es la instancia que puede investigar, procesar, suspender y destituir jueces y magistrados federales. Puede terminar carreras judiciales. Puede alterar trayectorias profesionales construidas durante décadas. Puede modificar el equilibrio interno del Poder Judicial.

Su alcance no se detiene ahí. El nuevo modelo le otorga facultades para imponer sanciones incluso a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El órgano disciplinario alcanza el vértice mismo del Poder Judicial.

En cualquier democracia constitucional la disciplina judicial es necesaria. Nadie defiende la impunidad. Pero la independencia judicial tampoco sobrevive cuando el poder disciplinario se convierte en un instrumento con alcance amplio y controles difusos. Aquí es donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve estructural.

La reforma establece que los jueces serán electos por voto popular. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina Judicial puede suspenderlos preventivamente mientras se desarrolla un procedimiento. En términos prácticos, un órgano interno puede neutralizar el mandato que proviene de las urnas. El voto elige, pero la disciplina puede apartar.

Entonces la pregunta es inevitable. Si un juez electo puede ser suspendido por decisión de un órgano disciplinario, ¿dónde reside realmente el poder? El riesgo no está necesariamente en un uso escandaloso de estas facultades. El riesgo es más silencioso. Más sofisticado. Más profundo. Es el efecto inhibidor.