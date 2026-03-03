La reforma judicial se presentó como un ejercicio de democratización. Se habló de urnas, de cercanía con la ciudadanía, de romper inercias internas. El debate público giró alrededor de la elección popular de jueces. Pero mientras la conversación se concentraba en el voto, casi sin discusión nació uno de los órganos más poderosos del nuevo diseño institucional.
El Tribunal de Disciplina Judicial, el verdadero poder detrás de la reforma judicial
El Tribunal de Disciplina Judicial no es un actor secundario. Es la instancia que puede investigar, procesar, suspender y destituir jueces y magistrados federales. Puede terminar carreras judiciales. Puede alterar trayectorias profesionales construidas durante décadas. Puede modificar el equilibrio interno del Poder Judicial.
Su alcance no se detiene ahí. El nuevo modelo le otorga facultades para imponer sanciones incluso a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El órgano disciplinario alcanza el vértice mismo del Poder Judicial.
En cualquier democracia constitucional la disciplina judicial es necesaria. Nadie defiende la impunidad. Pero la independencia judicial tampoco sobrevive cuando el poder disciplinario se convierte en un instrumento con alcance amplio y controles difusos. Aquí es donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve estructural.
La reforma establece que los jueces serán electos por voto popular. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina Judicial puede suspenderlos preventivamente mientras se desarrolla un procedimiento. En términos prácticos, un órgano interno puede neutralizar el mandato que proviene de las urnas. El voto elige, pero la disciplina puede apartar.
Entonces la pregunta es inevitable. Si un juez electo puede ser suspendido por decisión de un órgano disciplinario, ¿dónde reside realmente el poder? El riesgo no está necesariamente en un uso escandaloso de estas facultades. El riesgo es más silencioso. Más sofisticado. Más profundo. Es el efecto inhibidor.
Un juez que sabe que sus decisiones pueden detonar un procedimiento disciplinario comienza a ajustar su comportamiento. En asuntos políticamente sensibles, en casos que involucren grandes intereses económicos o decisiones incómodas para actores poderosos, la presión no necesita ser explícita. Basta con que exista la posibilidad de investigación o suspensión para que el margen de autonomía se reduzca.
La independencia judicial rara vez se quiebra de manera abrupta. Se erosiona gradualmente cuando cambian los incentivos y el entorno institucional deja de ofrecer estabilidad.
Los estándares interamericanos han insistido en que la estabilidad en el cargo es un componente esencial de la independencia. Los mecanismos disciplinarios deben estar claramente delimitados y no pueden convertirse en herramientas indirectas de control o represalia. Cuando el órgano disciplinario concentra demasiada capacidad sin contrapesos equivalentes, el sistema entra en una zona de vulnerabilidad.
El punto crítico no es la existencia del Tribunal de Disciplina Judicial. El punto crítico es su diseño. ¿Qué controles reales tendrá? ¿Qué tan efectiva será la revisión de sus decisiones? ¿Qué garantías procesales operarán frente a sus determinaciones? Si las respuestas son débiles, la concentración de poder es fuerte.
Paradójicamente, la reforma que prometía abrir el Poder Judicial a la ciudadanía puede estar desplazando su centro de gravedad hacia un órgano interno con capacidad de afectar la estabilidad de jueces electos y de integrantes de la Suprema Corte.
No se trata de anticipar abusos ni de atribuir intenciones indebidas. Se trata de comprender que las instituciones no se diseñan para escenarios ideales, sino para resistir tensiones reales. El constitucionalismo no descansa en la confianza en la buena voluntad, sino en la previsión de posibles conflictos.
La disciplina judicial debe ser firme frente a la corrupción y la incompetencia. Pero cuando el órgano encargado de aplicarla tiene alcance sobre todos los niveles del Poder Judicial y concentra facultades decisivas, el debate público no puede ser superficial.
La reforma modificó el método de selección. Pero el equilibrio interno del Poder Judicial dependerá, en buena medida, de cómo opere y se controle este nuevo poder disciplinario.
Si el voto elige jueces, pero otro órgano puede suspenderlos. Si incluso quienes integran la Suprema Corte están sujetos a su ámbito sancionador. Entonces la discusión no es menor. Es central.
Porque en un sistema constitucional el poder no solo se legitima por elección. También se limita por diseño. Y hoy ese diseño merece una revisión crítica mucho más profunda de la que hemos tenido.
_____
Nota del editor: Carlos Enrique Odriozola Mariscal es abogado y activista en la defensa de los derechos humanos. Presidente del Centro Contra la Discriminación. Redes sociales @ceodriozolam Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.