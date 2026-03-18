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Desconexión digital universal, ¿esta es la vencida?

La reforma a la LFT busca restringir la llamada “hiperconectividad laboral”, que es la disponibilidad sin límites de las personas trabajadoras, principalmente a través de sus teléfonos móviles.
mié 18 marzo 2026 06:04 AM
Avanza la desconexión digital en México, ¿Cómo será la reforma a la LFT?
La reforma a la Ley Federal del Trabajo permitiría a todas las personas que trabajan en el sector formal abstenerse, sin ser sancionadas, de contestar cualquier clase de comunicación de trabajo fuera de sus periodos de actividad laboral. (Tapanakorn Katvong/Getty Images)

El 4 de marzo pasado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para reconocer el derecho universal a la desconexión digital.

¿Por qué importa?

Esta reforma permitiría a todas las personas que trabajan en el sector formal abstenerse, sin ser sancionadas, de contestar cualquier clase de comunicación de trabajo fuera de sus periodos de actividad laboral.

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¿De qué trata la reforma?

La reforma busca restringir la llamada “hiperconectividad laboral”, que es la disponibilidad sin límites de las personas trabajadoras, principalmente a través de sus teléfonos móviles.

- El proyecto de ley define la desconexión digital como el derecho universal de las trabajadoras a no participar en comunicaciones de trabajo después de su jornada y durante horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias.

- El respeto a este derecho sería una obligación patronal y las empresas tendrían que crear políticas internas exprofeso.

- Sin embargo, el ejercicio de la desconexión quedaría sujeto a la naturaleza del trabajo y a los acuerdos entre las empresas y las personas trabajadoras.

- La Secretaría del Trabajo emitiría las reglas para garantizar la desconexión hasta 90 días después de la entrada en vigor de la reforma. El texto de esta última no proporciona ningún lineamiento.

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Ruta legislativa

La reforma ha superado ya el filtro de su cámara de origen.

- El proyecto recoge las iniciativas sobre desconexión digital presentadas en 2025 por Maiella Gómez y Eduardo Castillo, de Morena, y por Miguel Ángel Sánchez, de Movimiento Ciudadano.

- El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados fue turnado el 10 de marzo de 2026 a las comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado.

- Al tratarse de una reforma a una ley secundaria, bastaría la mayoría que tiene Morena en el Senado para aprobar definitivamente el proyecto.

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Telón de fondo

Esta no es la primera vez que se intenta reconocer el derecho a la desconexión digital ni que una iniciativa de ley al respecto triunfa en su Cámara de origen.

- La hiperconectividad alimenta el estrés laboral. En México, el 70% de la fuerza laboral ha padecido agotamiento, lo cual deriva en problemas de salud y en costos elevados para las empresas, según Buk y Wellhub .

- Este problema, agudizado por la pandemia de COVID-19, motivó una reforma a la LFT en 2020 y una nueva NOM en 2023 para regular el teletrabajo y reconocer el derecho a la desconexión digital.

- La reforma de 2020 circunscribió la desconexión digital al ámbito del teletrabajo. Desde entonces, se han presentado varios proyectos de ley para ampliar el acceso a este derecho.

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- El proyecto que ha llegado más lejos es el de Ricardo Monreal, aprobado por el Senado y por las comisiones de la Cámara de Diputados en 2021. Sin embargo, la reforma no se concretó.

- La hiperconectividad y el estrés laborales son fenómenos globales. Países como Francia, España y Chile han reconocido el derecho a la desconexión, con resultados pobres en la práctica.

Analistas coinciden en que esta pobreza de resultados se debe en parte a la falta de medidas estrictas para garantizar la desconexión. Por ahora, el proyecto que está en manos del Senado también carece de dichas medidas.

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Opinión Ley Federal del Trabajo

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