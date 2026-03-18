Desconexión digital universal, ¿esta es la vencida?

¿De qué trata la reforma?

La reforma busca restringir la llamada “hiperconectividad laboral”, que es la disponibilidad sin límites de las personas trabajadoras, principalmente a través de sus teléfonos móviles.

- El proyecto de ley define la desconexión digital como el derecho universal de las trabajadoras a no participar en comunicaciones de trabajo después de su jornada y durante horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias.

- El respeto a este derecho sería una obligación patronal y las empresas tendrían que crear políticas internas exprofeso.

- Sin embargo, el ejercicio de la desconexión quedaría sujeto a la naturaleza del trabajo y a los acuerdos entre las empresas y las personas trabajadoras.

- La Secretaría del Trabajo emitiría las reglas para garantizar la desconexión hasta 90 días después de la entrada en vigor de la reforma. El texto de esta última no proporciona ningún lineamiento.

Ruta legislativa

La reforma ha superado ya el filtro de su cámara de origen.

- El proyecto recoge las iniciativas sobre desconexión digital presentadas en 2025 por Maiella Gómez y Eduardo Castillo, de Morena, y por Miguel Ángel Sánchez, de Movimiento Ciudadano.

- El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados fue turnado el 10 de marzo de 2026 a las comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado.

- Al tratarse de una reforma a una ley secundaria, bastaría la mayoría que tiene Morena en el Senado para aprobar definitivamente el proyecto.