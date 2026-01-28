El Congreso como factor de riesgo económico

¿Por qué importa?

Las leyes y reformas aprobadas en la LXVI Legislatura del Congreso tuvieron un impacto indirecto pero decisivo en el desempeño de la economía nacional en 2025.

- De acuerdo con datos del Inegi y el Banxico, en 2025 el PIB se estancó, la inversión pública y privada se contrajo y la confianza empresarial se deterioró.

- La incertidumbre jurídica provocada por las recientes reformas legales es uno de los principales factores que han inhibido la inversión y el crecimiento económico, según especialistas y organismos empresariales.

- Esas reformas son la judicial, la desaparición de los órganos reguladores autónomos, las enmiendas en materia de amparo, aduanas y aranceles a importaciones asiáticas, y las leyes para favorecer a Pemex y la CFE.

- Existe el riesgo de que el Congreso siga aprobando leyes que desalienten la inversión y afecten la actividad económica y la creación de empleo.

Las reformas del oficialismo también han provocado reacciones negativas en Estados Unidos.

- Congresistas republicanos y demócratas, organizaciones empresariales y funcionarios federales han señalado que algunas disposiciones de estas enmiendas son contrarias al TMEC y socavan la certidumbre jurídica para las inversiones.

- También han denunciado incumplimientos en los ámbitos energético, agrícola, farmacéutico y de telecomunicaciones, y han pedido al gobierno de Donald Trump que aborde el problema durante la revisión del TMEC.

- Estados Unidos podría utilizar estas reformas y los incumplimientos derivados de ellas como algunas de las razones para renegociar (y no solo revisar) el TMEC en 2026.