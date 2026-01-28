Strategia Consultores publicó su reporte de riesgos políticos de 2026 . Dos de los riesgos identificados, a saber, la agudización de la incertidumbre jurídica y la renegociación del T-MEC, se originaron en el Congreso federal.
El Congreso como factor de riesgo económico
¿Por qué importa?
Las leyes y reformas aprobadas en la LXVI Legislatura del Congreso tuvieron un impacto indirecto pero decisivo en el desempeño de la economía nacional en 2025.
- De acuerdo con datos del Inegi y el Banxico, en 2025 el PIB se estancó, la inversión pública y privada se contrajo y la confianza empresarial se deterioró.
- La incertidumbre jurídica provocada por las recientes reformas legales es uno de los principales factores que han inhibido la inversión y el crecimiento económico, según especialistas y organismos empresariales.
- Esas reformas son la judicial, la desaparición de los órganos reguladores autónomos, las enmiendas en materia de amparo, aduanas y aranceles a importaciones asiáticas, y las leyes para favorecer a Pemex y la CFE.
- Existe el riesgo de que el Congreso siga aprobando leyes que desalienten la inversión y afecten la actividad económica y la creación de empleo.
Las reformas del oficialismo también han provocado reacciones negativas en Estados Unidos.
- Congresistas republicanos y demócratas, organizaciones empresariales y funcionarios federales han señalado que algunas disposiciones de estas enmiendas son contrarias al TMEC y socavan la certidumbre jurídica para las inversiones.
- También han denunciado incumplimientos en los ámbitos energético, agrícola, farmacéutico y de telecomunicaciones, y han pedido al gobierno de Donald Trump que aborde el problema durante la revisión del TMEC.
- Estados Unidos podría utilizar estas reformas y los incumplimientos derivados de ellas como algunas de las razones para renegociar (y no solo revisar) el TMEC en 2026.
Telón de fondo
El Congreso se ha convertido en fuente de riesgo económico debido al descuido y la escasa deliberación con que aprueba proyectos de ley de enorme relevancia.
- La mayoría oficialista ha aprobado leyes de gran impacto en fast track, muchas veces sin convocar a foros públicos de discusión con los sectores de la sociedad involucrados.
- Cuando se han realizado esos foros, el bloque oficialista apenas ha considerado las propuestas presentadas en ellos y ha aprobado las reformas casi en los mismos términos en que el Ejecutivo las propuso.
- En ocasiones, el trabajo legislativo ha sido desprolijo. Se han aprobado disposiciones contradictorias, como los métodos de elección de la presidencia de la SCJN, e incluso inconstitucionales, como la retroactividad en la Ley de Amparo.
- El Ejecutivo ha revocado unilateralmente enmiendas que él mismo promovió, como los impuestos a los videojuegos, lo que añade aún más incertidumbre jurídica, económica y política.
¿Qué sigue?
De no cambiar la manera en que aprueba leyes y reformas, el Congreso seguirá siendo fuente de incertidumbre, ya que en el siguiente periodo ordinario de sesiones (febrero-abril de 2026) se discutirán dos grandes proyectos:
- La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, cuyas repercusiones económicas serán directas e inmediatas.
- La reforma electoral, que podría modificar sustancialmente el sistema político mexicano y, por añadidura, el entorno mismo para hacer negocios en México.