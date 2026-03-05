Publicidad

Aprueban derecho a desconexión digital en la LFT: tu jefe ya no podrá llamarte fuera de tu horario

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa de desconexión digital laboral, que reforma la LFT. Ahora, la propuesta fue turnada a los Senadores para seguir su proceso.
jue 05 marzo 2026 02:09 PM
Avanza la desconexión digital en México, ¿Cómo será la reforma a la LFT?
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de desconexión digital. (Tapanakorn Katvong/Getty Images)

La reducción de la jornada de trabajo ha acaparado los reflectores sobre los cambios normativos en materia laboral, pero no es lo único relevante que está avanzando en el Legislativo.

Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa de desconexión digital, el fundamento legal para que los trabajadores ya no tengan que contestar mensajes y llamadas fuera de su jornada, en fines de semana o incluso en sus vacaciones.

El 3 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó, con 447 votos a favor y ninguna abstención o en contra, el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de desconexión digital.

Tras esto, la propuesta fue turnada a la Cámara de Senadores para su análisis.

De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria, número 6987-IV-2 , se discutieron tres iniciativas de los diputados Eduardo Castillo López, Maiella Matha Gabriela Gómez, ambos de Morena; y Miguel Ángel Sánchez Rivera, de Movimiento Ciudadano.

Las tres propuestas se integraron debido a que todas coinciden en establecer la desconexión laboral como parte de un trabajo digno o decente, y a garantizar el equilibrio entre la vida privada y laboral. Sin embargo, no todas fueron contempladas para crear la versión final.

¿Cómo quedará la LFT?

La versión final de la Cámara de Diputados contempla reformas y adiciones a los artículos 3o Ter y 132, por lo que quedarían de la siguiente manera conforme al tema:

Artículo 3o Ter. Para efectos de esta Ley se entenderá por…

I. al V…

VI. Tribunal: El juez laboral;...

VII. Correr traslado: poner a disposición de alguna de las partes algún documento o documentos en el local del Tribunal, salvo los casos previstos por esta Ley, y

VIII. Desconexión digital: El derecho de las personas trabajadoras a abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con el centro de trabajo al término de la jornada laboral, en horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias.

Artículo 132 - …

XXXIV: Respetar el derecho a la desconexión digital de las personas trabajadoras al término de la jornada laboral y emitir la política interna dirigida a todas las personas trabajadoras.

El ejercicio del derecho a la desconexión digital contemplará el respeto a la naturaleza y objeto de la relación laboral, conciliará la actividad laboral y la vida personal, sujetándose a lo que establezca la negociación acordada entre la persona empleadora y las personas trabajadoras o sus representantes.

¿Qué dice la ley actualmente?

La Ley Federal del Trabajo sí contempla la desconexión digital, pero solo para quienes realizan teletrabajo o home office.

Artículo 330-E.- En modalidad de teletrabajo, los patrones tendrán las obligaciones especiales siguientes:

I. a V…

VI. Respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en modalidad de teletrabajo al término de la jornada laboral;

Esto fue reformado en el contexto de la pandemia de COVID-19, cuando muchas personas trabajaban en esta modalidad y enfrentaron jornadas mayores por presumirse estar “siempre disponibles”.

Esta práctica se le conoce como “presencialismo digital”, y aunque es aparentemente productiva, ha mostrado efectos negativos en la salud mental de las personas trabajadoras, lo que incrementa el riesgo de agotamiento laboral.

La desconexión digital ha sido legislada en diversos países como Francia, España, Italia, Bélgica, Irlanda, Portugal, Luxemburgo, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Costa Rica.

