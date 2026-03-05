Aprueban derecho a desconexión digital en la LFT: tu jefe ya no podrá llamarte fuera de tu horario

El 3 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó, con 447 votos a favor y ninguna abstención o en contra, el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de desconexión digital.

Tras esto, la propuesta fue turnada a la Cámara de Senadores para su análisis.

#ÚLTIMAHORA | Quedó aprobado el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de desconexión digital. pic.twitter.com/MTl1arlObf — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 3, 2026

De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria, número 6987-IV-2 , se discutieron tres iniciativas de los diputados Eduardo Castillo López, Maiella Matha Gabriela Gómez, ambos de Morena; y Miguel Ángel Sánchez Rivera, de Movimiento Ciudadano.

Las tres propuestas se integraron debido a que todas coinciden en establecer la desconexión laboral como parte de un trabajo digno o decente, y a garantizar el equilibrio entre la vida privada y laboral. Sin embargo, no todas fueron contempladas para crear la versión final.

¿Cómo quedará la LFT?

La versión final de la Cámara de Diputados contempla reformas y adiciones a los artículos 3o Ter y 132, por lo que quedarían de la siguiente manera conforme al tema:

Artículo 3o Ter. Para efectos de esta Ley se entenderá por…

I. al V…

VI. Tribunal: El juez laboral;...

VII. Correr traslado: poner a disposición de alguna de las partes algún documento o documentos en el local del Tribunal, salvo los casos previstos por esta Ley, y

VIII. Desconexión digital: El derecho de las personas trabajadoras a abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con el centro de trabajo al término de la jornada laboral, en horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias.

Artículo 132 - …

XXXIV: Respetar el derecho a la desconexión digital de las personas trabajadoras al término de la jornada laboral y emitir la política interna dirigida a todas las personas trabajadoras.

El ejercicio del derecho a la desconexión digital contemplará el respeto a la naturaleza y objeto de la relación laboral, conciliará la actividad laboral y la vida personal, sujetándose a lo que establezca la negociación acordada entre la persona empleadora y las personas trabajadoras o sus representantes.