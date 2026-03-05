Aprueban derecho a desconexión digital en la LFT: tu jefe ya no podrá llamarte fuera de tu horario

El 3 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó, con 447 votos a favor y ninguna abstención o en contra, el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de desconexión digital.
Tras esto, la propuesta fue turnada a la Cámara de Senadores para su análisis.
De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria, número 6987-IV-2 , se discutieron tres iniciativas de los diputados Eduardo Castillo López, Maiella Matha Gabriela Gómez, ambos de Morena; y Miguel Ángel Sánchez Rivera, de Movimiento Ciudadano.
Las tres propuestas se integraron debido a que todas coinciden en establecer la desconexión laboral como parte de un trabajo digno o decente, y a garantizar el equilibrio entre la vida privada y laboral. Sin embargo, no todas fueron contempladas para crear la versión final.
¿Cómo quedará la LFT?
La versión final de la Cámara de Diputados contempla reformas y adiciones a los artículos 3o Ter y 132, por lo que quedarían de la siguiente manera conforme al tema:
Artículo 3o Ter. Para efectos de esta Ley se entenderá por…
I. al V…
VI. Tribunal: El juez laboral;...
VII. Correr traslado: poner a disposición de alguna de las partes algún documento o documentos en el local del Tribunal, salvo los casos previstos por esta Ley, y
VIII. Desconexión digital: El derecho de las personas trabajadoras a abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con el centro de trabajo al término de la jornada laboral, en horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias.
Artículo 132 - …
XXXIV: Respetar el derecho a la desconexión digital de las personas trabajadoras al término de la jornada laboral y emitir la política interna dirigida a todas las personas trabajadoras.
El ejercicio del derecho a la desconexión digital contemplará el respeto a la naturaleza y objeto de la relación laboral, conciliará la actividad laboral y la vida personal, sujetándose a lo que establezca la negociación acordada entre la persona empleadora y las personas trabajadoras o sus representantes.