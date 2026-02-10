El colapso silencioso del Poder Judicial

Las consecuencias de este diseño no son teóricas. Por ejemplo, en el estado de Yucatán solamente existe un juzgado federal con competencia mercantil. Leíste bien, un solo juzgado federal en materia mercantil para todo Yucatán. El propio juez ha reconocido oficialmente una carga superior a cuatro mil expedientes anuales en trámite, de los cuales más de mil se sustancian en la vía oral, además de más de mil procedimientos de ejecución, todo ello atendido con una estructura humana y material claramente insuficiente. En ese contexto, audiencias preliminares, que según la ley deberían celebrarse en los siguiente diez días hábiles, se programan a más de un año de distancia. No se trata de un retraso excepcional ni de un caso aislado, sino de una práctica institucionalizada derivada de la saturación. El sistema sabe que no puede cumplir los plazos legales y, aun así, sigue operando bajo el mismo diseño. La justicia no se niega con una sentencia arbitraria, sino con calendarios imposibles.

A este problema estructural se suma un factor que agrava el escenario y que rara vez se incorpora al diagnóstico público. Me refiero a la inexperiencia de una parte de los nuevos jueces electos. No se trata de cuestionar su legitimidad ni su buena fe, sino de reconocer una realidad institucional básica. Juzgar exige técnica, práctica y conocimiento acumulado. En un sistema ya saturado, la curva de aprendizaje se traduce inevitablemente en mayor lentitud, decisiones diferidas y un uso menos eficiente del tiempo procesal. Cuando el diseño institucional no prevé capacitación intensiva, acompañamiento técnico y estructuras robustas de apoyo, la inexperiencia deja de ser transitoria y se convierte en un multiplicador del rezago.

Desde una perspectiva constitucional, el Estado no puede justificar la violación de derechos fundamentales ni en la falta de recursos ni en los periodos de adaptación institucional. Garantizar derechos implica crear las condiciones materiales y profesionales para ejercerlos. Normalizar la saturación judicial y la incapacidad operativa como algo inevitable equivale a aceptar una justicia desigual. Esa lógica es incompatible con el derecho fundamental de acceso a la justicia y con el Estado de derecho.