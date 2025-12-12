Generación Z: jóvenes oportunidad

Se dice que la “Generación Z” es la primera generación de “nativos digitales puros”, ya que nacieron con internet de alta velocidad, redes sociales y teléfonos inteligentes. Además, se les identifica con estas otras características:

1. Hiperconectados y visuales, pues se comunican y consumen contenido a través de pantallas.

2. Pragmáticos y realistas. Tienen menos expectativas que los “Millennials” y mayor capacidad de adaptación.

3. Diversidad e inclusión. Aceptan y asumen la diversidad étnica, de género, de orientación sexual y de preferencias de todo tipo.

4. Salud mental y bienestar. Hablan abiertamente de ansiedad, depresión, terapia y vivencias personales. Priorizan el equilibrio entre vida y trabajo.

5. Activistas digitales: Utilizan las redes sociales para organizarse, crear conciencia y exigir responsabilidad a las marcas, las empresas y las autoridades.

6. Autodidactas y creativos: Aprenden habilidades nuevas a través de tutoriales, buscan empleos secundarios en medios digitales.

7. Consumidores más conscientes: valoran la autenticidad y responsabilidad social de las marcas. Prefieren experiencias sobre posesiones.

8. Buscan flexibilidad, teletrabajo, propósito y desarrollo continuo. Son menos leales a una sola empresa y priorizan su crecimiento personal. Esta característica les ha generado el estigma de “generación de cristal”.

También se les identifica como jóvenes que posponen la transición a la vida adulta.

¿Qué tanto el estereotipo refleja realmente la diversidad de realidades, identidades, características y aspiraciones de las y los jóvenes en México?

Comparto sólo unos datos que resume un próximo documento analítico de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno :

CONAPO estima 33.4 millones de jóvenes entre 15 y 29 años en 2025 (mujeres: 49.6%). La mitad vive en grandes ciudades y zonas metropolitanas con más de 100,000 habitantes, pero poco más de la tercera parte vive en pequeñas localidades rurales y semiurbanas (35%).

Hay que matizar la percepción de “nativos digitales”, pues aunque actualmente 90% de jóvenes 18-24 usan internet, sólo la mitad usan computadoras (51%). De la cohorte de los nacidos entre 2000 y 2010, sólo una tercera parte creció en hogares que tenían computadora y alrededor de la mitad tenían internet (INEGI. ENDUTIH 2024).

Hay que matizar aún más el asunto del trabajo flexible y demás linduras propias sólo de un segmento muy privilegiado, pues más de la quinta parte, 7.4 millones de personas jóvenes, están excluidas del trabajo (22%) y más de 10 millones tienen trabajos precarios, sobre 15.4 millones de jóvenes que trabajan. Sus opciones de trabajos con propósito y para un desarrollo personal son muy limitadas.

También resulta erróneo identificar a jóvenes con estudiantes universitarios. Alrededor de la mitad carece de bachillerato completo y más de 70% carecen de educación superior.

Ciertamente la mayoría de las y los jóvenes comparten algunos rasgos, pero la generalización no ayuda si se omite la diversidad y se ocultan las desigualdades. Lo que se requiere son acciones efectivas, desde los gobiernos, las empresas, las instituciones educativas y la sociedad en general para impulsar todo su potencial, que ciertamente es mucho.