La actual cohorte de jóvenes entre 15 y 29 años de edad, nacida entre 1996 y 2010, coincide con lo que internacionalmente se conoce como “Generación Z”. Dejando de lado la mirada coyuntural que ha llamado recientemente la atención, hay que conocer su realidad, que es de diversidad y de desigualdades.
Generación Z: jóvenes oportunidad
Se dice que la “Generación Z” es la primera generación de “nativos digitales puros”, ya que nacieron con internet de alta velocidad, redes sociales y teléfonos inteligentes. Además, se les identifica con estas otras características:
1. Hiperconectados y visuales, pues se comunican y consumen contenido a través de pantallas.
2. Pragmáticos y realistas. Tienen menos expectativas que los “Millennials” y mayor capacidad de adaptación.
3. Diversidad e inclusión. Aceptan y asumen la diversidad étnica, de género, de orientación sexual y de preferencias de todo tipo.
4. Salud mental y bienestar. Hablan abiertamente de ansiedad, depresión, terapia y vivencias personales. Priorizan el equilibrio entre vida y trabajo.
5. Activistas digitales: Utilizan las redes sociales para organizarse, crear conciencia y exigir responsabilidad a las marcas, las empresas y las autoridades.
6. Autodidactas y creativos: Aprenden habilidades nuevas a través de tutoriales, buscan empleos secundarios en medios digitales.
7. Consumidores más conscientes: valoran la autenticidad y responsabilidad social de las marcas. Prefieren experiencias sobre posesiones.
8. Buscan flexibilidad, teletrabajo, propósito y desarrollo continuo. Son menos leales a una sola empresa y priorizan su crecimiento personal. Esta característica les ha generado el estigma de “generación de cristal”.
También se les identifica como jóvenes que posponen la transición a la vida adulta.
¿Qué tanto el estereotipo refleja realmente la diversidad de realidades, identidades, características y aspiraciones de las y los jóvenes en México?
Comparto sólo unos datos que resume un próximo documento analítico de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno :
CONAPO estima 33.4 millones de jóvenes entre 15 y 29 años en 2025 (mujeres: 49.6%). La mitad vive en grandes ciudades y zonas metropolitanas con más de 100,000 habitantes, pero poco más de la tercera parte vive en pequeñas localidades rurales y semiurbanas (35%).
Hay que matizar la percepción de “nativos digitales”, pues aunque actualmente 90% de jóvenes 18-24 usan internet, sólo la mitad usan computadoras (51%). De la cohorte de los nacidos entre 2000 y 2010, sólo una tercera parte creció en hogares que tenían computadora y alrededor de la mitad tenían internet (INEGI. ENDUTIH 2024).
Hay que matizar aún más el asunto del trabajo flexible y demás linduras propias sólo de un segmento muy privilegiado, pues más de la quinta parte, 7.4 millones de personas jóvenes, están excluidas del trabajo (22%) y más de 10 millones tienen trabajos precarios, sobre 15.4 millones de jóvenes que trabajan. Sus opciones de trabajos con propósito y para un desarrollo personal son muy limitadas.
También resulta erróneo identificar a jóvenes con estudiantes universitarios. Alrededor de la mitad carece de bachillerato completo y más de 70% carecen de educación superior.
Ciertamente la mayoría de las y los jóvenes comparten algunos rasgos, pero la generalización no ayuda si se omite la diversidad y se ocultan las desigualdades. Lo que se requiere son acciones efectivas, desde los gobiernos, las empresas, las instituciones educativas y la sociedad en general para impulsar todo su potencial, que ciertamente es mucho.
Desde la Alianza se impulsan acciones para garantizar su derecho a la educación –por ejemplo, con bachilleratos técnicos pertinentes, actualizados y vinculados al dinamismo económico de cada lugar– y su derecho al trabajo en condiciones dignas –por ejemplo, una estrategia de primer empleo y la multiplicación de los servicios de cuidado, para facilitar la inclusión económica de las mujeres–.
La Alianza cuenta con un “ Decálogo para la inserción laboral de jóvenes ” que ofrece lineamientos claros para evitar la discriminación. También impulsa un cambio de narrativa para evitar etiquetas que estigmatizan y propone un concepto reivindicador y positivo: son “ jóvenes oportunidad ”. Jóvenes que han vivido contextos adversos que les acumulan desventajas, pero que por lo mismo son resilientes, creativos, con capacidad resolutiva. Requieren espacios seguros, acciones efectivas, garantizar sus derechos. Esa es la invitación.
México será mejor si hay cada vez más jóvenes con trabajo digno.
____
Nota del editor: Rogelio Gómez Hermosillo es Presidente Ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.