ColumnaInvitada | C5, una mirada en expansión

En esa lógica surge Ojos que Te Cuidan, un programa que convierte a la Ciudad de México en la metrópoli más videovigilada del continente y la posiciona como referente de seguridad tecnológica en América, gracias a un modelo que integra al sector privado y a la ciudadanía en una red de confianza compartida.

El crecimiento del sistema de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México ha transitado por un proceso histórico.

De 15,000 cámaras en 2018 cuando la ahora presidenta Claudia Sheinbaum asumió la Jefatura de Gobierno a cerrar en 2024 con 83,414. Y ahora, el primer año de gobierno de Clara Brugada cerrará con 30,400 nuevas, alojadas en 15,200 tótems.

Esta expansión —36%— traza una línea sostenida de fortalecimiento institucional.

La cifra que coloca a la capital mexicana como la ciudad más videovigilada del continente y posiciona al C5 como la sede del centro de comando más robusto de América, al superar a Nueva York con 70,882 cámaras, Chicago con 48,283 y Río de Janeiro con 27,575. Esta posición responde a una estrategia con visión de Gobierno.

Este proceso ha abierto canales de colaboración relevantes. El acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) habilita la conexión de cámaras privadas a la red del C5.

La incorporación de 50 tótems conectados desde tiendas OXXO robustece el sistema en zonas de alta concurrencia y refuerza la capacidad de respuesta ante incidentes.

A ello se suma la disposición de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) delegación Valle de México y su presidente Leopoldo Hirschhorn Cymerman, reflejo del interés del sector inmobiliario por sumar capacidades al sistema de seguridad pública.