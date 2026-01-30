Llevaban meses buscándolo. La persecución se intensificó a la par de las distintas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para exigir a México acabar con los cárteles del narcotráfico. Su nombre, Ryan Wedding. Su alias, “El Chapo canadiense”.
La imagen que engañó a la presidenta
El 23 de enero de 2026, el presunto líder de una organización criminal que opera a la par del cártel de Sinaloa en Canadá, fue detenido según la versión del jefe del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en una operación conjunta con el Gobierno de México. Kash Patel, director del FBI, afirmó para Vanity Fair que él estuvo “en terreno” con su equipo en México. “Fui testigo de un trabajo en equipo extraordinario”.
Sin embargo, en su conferencia mañanera del pasado 26 de enero la presidenta de México , Claudia Sheinbuam, en un intento por dejar en claro que no hay operaciones de ninguna agencia de seguridad estadounidense en territorio mexicano, mostró la fotografía publicada en la cuenta de Instagram @ bossryanw, donde se ve a Wedding afuera de la antigua Embajada de Estados Unidos en México.
La instantánea está acompañada de un mensaje en el que asegura que “se entrega voluntariamente y busca un proceso (judicial) justo”. Entonces, la duda surgió: ¿era una imagen fidedigna o está editada o completamente realizada con Inteligencia Artificial?
Inteligencia Artificial en acción
El intento de Sheinbaum por despresurizar o, mejor dicho, desvalorizar las declaraciones de Pethel obligó a verificar, no los dichos de la presidenta, sino de la publicación de Instagram que utilizó para sustentar su versión.
Al hacer un análisis de la imagen con Google Gemini+SynthID el resultado fue contradictorio a lo dicho por Sheinbaum. Ya que, según la herramienta, la imagen fue editada o generada con inteligencia artificial de Google.
¿Qué se analizó?
El primer resultado que arrojó Gemini fue que hay marcas de agua digitales que indican que la imagen fue editada o generada con Inteligencia Artificial (IA) de Google. Luego, precisa que existen datos técnicos comunes de contenido manipulado o generado por IA.
Por ejemplo, en los letreros en el fondo, los caracteres no parecen formar palabras reales o legibles, lo cual es un error común en las herramientas de generación de imágenes por IA.
También, en algunas áreas del fondo, como la valla metálica y los arbustos, presentan texturas que parecen fusionarse de forma poco natural o carecen de la definición que tendría una fotografía real.
Otros datos más son: 1) recorte del sujeto contra el fondo muestra bordes ligeramente suavizados o una iluminación que no termina de coincidir perfectamente con el entorno nocturno del estacionamiento. 2) las texturas de los arbustos y la cerca metálica detrás del sujeto parecen "derretirse" o carecer de la estructura definida que tendrían en una fotografía auténtica y 3) la transición entre el cabello de la barba y la piel, así como la forma en que las manos se introducen en los bolsillos, presentan inconsistencias de textura y sombras que suelen ser señales de manipulación digital.
En un recorrido realizado por Imagen Noticias en las afueras de la antigua Embajada de Estados Unidos en México, la reportera Pilar Téllez señala que el estado actual del edificio no corresponde con lo que se aprecia en la imagen de Wedding. De entrada, la jardinera es distinta, luego hace énfasis en la marquesina del edificio y los letreros que se ven a espaldas del ex deportista, pero que no están a la entrada del inmueble. Elementos que, sin duda, refuerzan la hipótesis de que la imagen fue editada y/o generada con IA.
A pesar de esto, Claudia Sheinbaum aseguró en su mañanera del 28 de enero que “no hay nada de Meta, Facebook o Instagram que diga algo de Inteligencia Artificial”.
Engaño editorial
Pero el engaño, edición o “truqueo” no solo estuvo en la imagen, sino en el contenido que la acompañó. Un análisis hecho con el GPT Verifactz reveló que el grado de fiabilidad del texto es bajo. Se basó en que la fuente no se identifica, ya que no es un medio de comunicación, mucho menos una autoridad. Tampoco sugiere un contexto: indica lugar y acción, pero carece de una fecha exacta.
Verifactz engloba las líneas escritas en la cuenta de Instagram @bossryanw que el contenido es engañoso porque “induce a creer que el hecho está confirmado por autoridades, cuando solo proviene de una cuenta personal”. Además, normaliza un “hecho confirmado”, sin que este haya sido corroborado públicamente.
Sin verificación nunca debe haber declaración
Desafortunadamente, Sheinbaum reforzó la autenticidad de un contenido multimodal que, en su conjunto, puede ser calificado como falso. Nunca fue a fondo y, por increíble que parezca, su equipo de comunicación no se dio a la tarea de utilizar las herramientas que son capaces de identificar imágenes alteradas con Inteligencia Artificial. Quizá fue la manera de blindarse ante las declaraciones de funcionarios estadounidenses agradeciendo al gobierno que encabeza por el trabajo conjunto realizado para combatir a los cárteles del narcotráfico.
Quizá, también, fue la “salida fácil” para desviar el juicio mediático sobre la soberanía y la presencia de agentes del FBI trabajando en México para acabar con el narcotráfico.
Lo que sí es una certeza es que hay más dudas que respuestas y la urgencia porque en las redacciones y las oficinas de comunicación social exista un vasto conocimiento que ayude a evitar pifias editoriales, políticas y que terminen escalando a conflictos diplomáticos.
Nota del editor: Jesús Franco es Maestro en Comunicación Política y Pública y colaborador del Observatorio de Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey . Las opiniones publicadas en este espacio corresponden exclusivamente al autor. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.