La imagen que engañó a la presidenta

El 23 de enero de 2026, el presunto líder de una organización criminal que opera a la par del cártel de Sinaloa en Canadá, fue detenido según la versión del jefe del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en una operación conjunta con el Gobierno de México. Kash Patel, director del FBI, afirmó para Vanity Fair que él estuvo “en terreno” con su equipo en México. “Fui testigo de un trabajo en equipo extraordinario”.

Sin embargo, en su conferencia mañanera del pasado 26 de enero la presidenta de México , Claudia Sheinbuam, en un intento por dejar en claro que no hay operaciones de ninguna agencia de seguridad estadounidense en territorio mexicano, mostró la fotografía publicada en la cuenta de Instagram @ bossryanw, donde se ve a Wedding afuera de la antigua Embajada de Estados Unidos en México.

La instantánea está acompañada de un mensaje en el que asegura que “se entrega voluntariamente y busca un proceso (judicial) justo”. Entonces, la duda surgió: ¿era una imagen fidedigna o está editada o completamente realizada con Inteligencia Artificial?

Inteligencia Artificial en acción

El intento de Sheinbaum por despresurizar o, mejor dicho, desvalorizar las declaraciones de Pethel obligó a verificar, no los dichos de la presidenta, sino de la publicación de Instagram que utilizó para sustentar su versión.

Al hacer un análisis de la imagen con Google Gemini+SynthID el resultado fue contradictorio a lo dicho por Sheinbaum. Ya que, según la herramienta, la imagen fue editada o generada con inteligencia artificial de Google.

¿Qué se analizó?

El primer resultado que arrojó Gemini fue que hay marcas de agua digitales que indican que la imagen fue editada o generada con Inteligencia Artificial (IA) de Google. Luego, precisa que existen datos técnicos comunes de contenido manipulado o generado por IA.

Por ejemplo, en los letreros en el fondo, los caracteres no parecen formar palabras reales o legibles, lo cual es un error común en las herramientas de generación de imágenes por IA.