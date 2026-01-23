Publicidad

Autoridades se contradicen sobre detención de Ryan Wedding, canadiense vinculado al narco

Mientras que en México se difundió que el atleta se entregó de forma voluntaria, funcionarios en Estados Unidos aseguraron que se trató de un operativo el que concluyó con la detención de Ryan Wedding.
vie 23 enero 2026 08:13 PM
El embajador Ronald Johnson contradijo la versión del FBI. (Foto: Especial )

Autoridades difundieron versiones contradictorias respecto a la detención de Ryan Wedding, exatleta canadiense señalado por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), aseguró que la captura ocurrió durante un operativo riesgoso en la Ciudad de México, sin embargo, el embajador Ronald Johnson confirmó que el exatleta se entregó.

"Tuve el privilegio de estar allí durante un viaje previamente programado, y ésta fue una gran operación que se llevó a cabo con éxito gracias a la cooperación entre las diferentes agencias", dijo Patel, quien visitó México este mismo viernes.

"Este individuo y su organización Cártel de Sinaloa inundaron de narcóticos las calles de Norteamérica, mataron a muchos de nuestros jóvenes y corrompieron a muchos de nuestros ciudadanos", agregó el funcionario estadounidense.

Por su parte, la fiscal Pam Bondi aseguró que la detención es otro logro de la administración de Donald Trump.

"Esto es resultado directo del liderazgo de ley y orden del presidente Trump. Los delincuentes no tienen refugio. Agradecemos a nuestro excelente embajador Ron Johnson y a las autoridades mexicanas su apoyo en este caso", añadió la funcionaria.

Temprano y sin nombrar directamente a Ryan Wedding, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, dijo que un ciudadano estadounidense se entregó en la Embajada de Estados Unidos en México.

"El director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos", escribió el funcionario mexicano.

El embajador Ronald Johnson secundó la versión. "La entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación", indicó.

Ryan James Wedding es señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de dirigir una empresa criminal trasnacional vinculada al Cártel de Sinaloa.

El exatleta de 44 años era uno de los hombres más buscados por el Buró Federal de Investigaciones y por quien se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares para quien aportara información que ayudara a su detención.

En noviembre pasado, en una conferencia de prensa, Pam Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, afirmó que el exolímpico era el mayor distribuidor de cocaína en Canadá.

Ryan James Wedding fue snowboarder y representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

En la misma conferencia de noviembre, el director del FBI comparó al Wedding con narcotraficantes como el colombiano Pablo Escobar y el mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Wedding fue identificado por el gobierno estadounidense como un miembro del Cártel de Sinaloa. Su función era coordinar envíos de drogas como fentanilo, heroína, cocaína, metanfetamina desde Colombia hacia Estados Unidos y Canadá.

