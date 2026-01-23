Autoridades se contradicen sobre detención de Ryan Wedding, canadiense vinculado al narco

Autoridades difundieron versiones contradictorias respecto a la detención de Ryan Wedding, exatleta canadiense señalado por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), aseguró que la captura ocurrió durante un operativo riesgoso en la Ciudad de México, sin embargo, el embajador Ronald Johnson confirmó que el exatleta se entregó.

"Tuve el privilegio de estar allí durante un viaje previamente programado, y ésta fue una gran operación que se llevó a cabo con éxito gracias a la cooperación entre las diferentes agencias", dijo Patel, quien visitó México este mismo viernes.