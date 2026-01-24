Publicidad

México

México y EU acuerdan combate al tráfico de fentanilo y acelerar entrega de criminales

Los dos países también acordaron implementar estrategias para combatir los drones no tripulados ilegales antes de que inicie el Mundial de Futbol.
sáb 24 enero 2026 06:54 PM
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementó un fuerte dispositivo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) para el traslado de al menos 37 presos. (Foto: Cuartoscuro )

Funcionarios de México y Estados Unidos se reunieron por tercera vez para dar seguimiento a la colaboración en materia de seguridad.

El encuentro tuvo lugar este viernes en Washington y se enfocó en el combate al tráfico de fentanilo, las redes financieras ilícitas, la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico de armas.

Los funcionarios, que conforman el Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS), también hablaron de acelerar las extradiciones y transferencias de “objetivos criminales de alto valor”, informó el Departamento de Estado estadounidense.

Además, los dos países acordaron implementar “dos iniciativas clave” para combatir los sistemas aéreos no tripulados ilegales, como los drones, antes de los principales eventos deportivos de este año, como el Mundial de Futbol.

La reunión cerró una semana con varias detenciones en México de criminales buscados por Estados Unidos.

El sábado anterior, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad mexicano, informó sobre la captura de Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 más buscados por el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés). La detención ocurrió en Pachuca, Hidalgo por elementos de su dependencia y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Tres días después, el martes 20 de enero, Harfuch anunció que 37 integrantes de organizaciones criminales, que ya estaban presos en el país, fueron trasladados a Estados Unidos, quien los reclamaba tras calificarlos de principales “narcoterroristas”.

Ese envío, anunciado justo en el aniversario del primer año de la segunda presidencia de Donald Trump, es el tercero que realiza México desde 2025. En total ha transferido a 92 presos.

Y este viernes, México capturó a Ryan Wedding, un exatleta olímpico canadiense que estaba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Se le acusa de liderar una red transnacional de narcotráfico y de estar relacionado con el cártel de Sinaloa.

Esta captura tuvo dos versiones. Las autoridades mexicanas informaron que Wedding se entregó a la justicia, pero Kash Patel, el director del FBI, dijo que la detención se logró durante un operativo en la Ciudad de México.

A pesar de las contradicciones, los funcionarios de Estados Unidos reiteraron en la reunión que su país agradeció la captura de Wedding y el traslado de los 37 reos.

“Estos logros concretos destacan los resultados de nuestra estrecha cooperación bilateral”, aseguró el Departamento de Estado en un comunicado de prensa.

Por separado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que estas reuniones de seguridad se realizan con “respeto a la soberanía” y “sin subordinación”.

En el tercer encuentro, agregó, se destacaron los logros alcanzados desde el año pasado y se acordó compartir más información sobre las acciones de seguridad implementadas en Estados Unidos, así como fortalecer las acciones en contra del tráfico de armas.

Además, las comitivas visitaron el Centro de Operaciones de Tecnologías No Tripuladas (UTOC), “donde compartieron experiencias sobre ejercicios de detección y mitigación de drones”.

