México y EU acuerdan combate al tráfico de fentanilo y acelerar entrega de criminales

Los funcionarios, que conforman el Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS), también hablaron de acelerar las extradiciones y transferencias de “objetivos criminales de alto valor”, informó el Departamento de Estado estadounidense.

Además, los dos países acordaron implementar “dos iniciativas clave” para combatir los sistemas aéreos no tripulados ilegales, como los drones, antes de los principales eventos deportivos de este año, como el Mundial de Futbol.

La reunión cerró una semana con varias detenciones en México de criminales buscados por Estados Unidos.

El sábado anterior, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad mexicano, informó sobre la captura de Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 más buscados por el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés). La detención ocurrió en Pachuca, Hidalgo por elementos de su dependencia y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Tres días después, el martes 20 de enero, Harfuch anunció que 37 integrantes de organizaciones criminales, que ya estaban presos en el país, fueron trasladados a Estados Unidos, quien los reclamaba tras calificarlos de principales “narcoterroristas”.