presidencia

Sheinbaum asegura que no hay operaciones conjuntas con Estados Unidos en México

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que Ryan Wedding, presunto criminal ligado al Cártel de Sinaloa, haya sido detenido en una operación entre México y Estados Unidos, pues él se entregó.
lun 26 enero 2026 11:38 AM
sheinbaum-detencion-wedding.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que Wedding se entregó y muestra de ello es una publicación en redes sociales. (Foto: Presidencia de México. )

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en México no se realizan operaciones conjuntas en materia de seguridad y desmintió que la detención de Ryan Wedding, presunto criminal ligado al Cártel de Sinaloa, se realizara como parte de un operativo bilateral.

“No hay operaciones conjuntas en México. Los agentes de Estados Unidos, el FBI o de alguna otra agencia tienen muy claras sus limitaciones que están establecidas por la constitución y por la Ley de Seguridad Nacional, lo que hay es una coordinación”, afirmó.

En su conferencia de prensa de este lunes, la presidenta indicó que Ryan Wedding se entregó voluntariamente ante la justicia y no se trató de un operativo conjunto entre autoridades de Estados Unidos y México.

“Esta persona se entrega en la embajada, ¿cuál es la mejor prueba de que se entrega? Pues una publicación que él mismo hace”, indicó.

La presidenta comentó que desconoce por qué el director del director del Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés), Kash Patel, dijo que la detención fue resultado de un operativo bilateral.

“Se entrega en la embajada. Cuando llega el director del FBI a los Estados Unidos dice que hubo un operativo bilateral que llevó a la detención de esta persona. De inmediato lo negó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y después lo niega el propio embajador de los Estados Unidos en México. Después hay un comunicado de la Casa Blanca, incluso relacionado con la reunión que estaba teniendo en Estados Unidos sobre la seguridad”, expuso.

El director del FBI aseguró que hubo trabajo conjunto para capturar a Wedding, por lo que agradeció a las autoridades mexicanas.

“También quiero agradecerle al Gobierno de México su colaboración, a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch y a las demás autoridades mexicanas que trabajaron conjuntamente”, indicó el director del FBI.

Sheinbaum aclaró que su gobierno no permite operaciones conjuntas, pero sí hay intercambio de información. “Lo que hay es información que se da por parte del Comando Norte o algunas otras autoridades de Estados Unidos”, dijo.

