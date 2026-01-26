Sheinbaum asegura que no hay operaciones conjuntas con Estados Unidos en México

En su conferencia de prensa de este lunes, la presidenta indicó que Ryan Wedding se entregó voluntariamente ante la justicia y no se trató de un operativo conjunto entre autoridades de Estados Unidos y México.

“Esta persona se entrega en la embajada, ¿cuál es la mejor prueba de que se entrega? Pues una publicación que él mismo hace”, indicó.

La presidenta comentó que desconoce por qué el director del director del Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés), Kash Patel, dijo que la detención fue resultado de un operativo bilateral.

“Se entrega en la embajada. Cuando llega el director del FBI a los Estados Unidos dice que hubo un operativo bilateral que llevó a la detención de esta persona. De inmediato lo negó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y después lo niega el propio embajador de los Estados Unidos en México. Después hay un comunicado de la Casa Blanca, incluso relacionado con la reunión que estaba teniendo en Estados Unidos sobre la seguridad”, expuso.

El director del FBI aseguró que hubo trabajo conjunto para capturar a Wedding, por lo que agradeció a las autoridades mexicanas.