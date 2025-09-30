Publicidad

La reforma a la Ley Aduanera, un sismo en las aduanas

Aunque la reforma no es parte del Paquete Económico 2026, sí es concebida por el Ejecutivo federal como un mecanismo estructural y de largo plazo para incrementar los ingresos públicos.
mar 30 septiembre 2025 06:03 AM
El contrabando y la subvaluación de mercancías merman las arcas federales. Para evitar estos ilícitos, las autoridades hacendarias quieren disuadir a las empresas y los agentes aduanales de cometerlos. (Secretaria de Marina (SEMAR)/Via REUTERS)

En medio de la tormenta desatada por el “huachicoleo fiscal” en las aduanas, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley Aduanera.

Por qué importa

Aunque la reforma no es parte del Paquete Económico 2026, sí es concebida por el Ejecutivo federal como un mecanismo estructural y de largo plazo para incrementar los ingresos públicos.

De qué trata la reforma

El contrabando y la subvaluación de mercancías merman las arcas federales. Para evitar estos ilícitos, las autoridades hacendarias quieren disuadir a las empresas y los agentes aduanales de cometerlos.

- La iniciativa propone convertir a empresas y agentes en responsables solidarios. Cualquier irregularidad aduanal tendrá consecuencias legales (e incluso penales) para las empresas y sus agentes.

- Para tener un control total sobre las mercancías, se propone implementar sistemas vanguardistas de videovigilancia, trazabilidad, biometría e inteligencia artificial en los recintos aduanales.

- Habría una mayor exigencia sobre los agentes aduanales. Sus patentes, hoy vitalicias, tendrían una vigencia renovable de 10 años, sujeta a certificaciones, exámenes y políticas para evitar conflictos de interés.

- Hacienda tomaría el control del sistema de agentes, al crear y presidir un Consejo Aduanero encargado de otorgar, prorrogar, suspender y cancelar las patentes para agentes y agencias aduanales.

Si bien el motor de la reforma es la recaudación, el proyecto presidencial cambiaría drásticamente la forma en que las empresas importan y exportan mercancías.

Ruta legislativa

El proceso legislativo se encuentra en su fase inicial.

- La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que comenzará a analizarla el 25 de septiembre.

- Morena cuenta con los votos suficientes en ambas cámaras para aprobar el proyecto sin negociarlo.

Actores clave

La relevancia y trascendencia de la reforma anticipa el involucramiento de actores no solo políticos, sino también empresariales.

- En el Congreso: Carol Antonio Altamirano y Miguel Ángel Yunes, ambos morenistas, presidentes de las comisiones de Hacienda en la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente.

- En el sector privado: la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana y la Con-federación de Cámaras Industriales, organizaciones que ya habían propuesto reformas a la Ley Aduanera.

- En el Ejecutivo federal: Carol Altamirano ha anticipado la participación de funcionarias y funcionarios adscritos a la SHCP y a la Secretaría de Economía.

El telón de fondo

La iniciativa para reformar la Ley Aduanera llega en un momento de escasez de recursos públicos y escándalos de corrupción en las aduanas.

- Las aduanas enfrentan serios problemas de contrabando (especialmente de “huachicol fiscal”) y subvaluación de mercancías, en los que están involucrados integrantes de la SEMAR, empresas y agentes aduanales.

- La frágil situación de las finanzas públicas obliga a recaudar más impuestos, pero la presidenta Claudia Sheinbaum se ha negado a promover una reforma fiscal.

- Como alternativa, la presidenta promueve la reforma aduanera y reformas paralelas para aumentar aranceles a los países sin tratados comerciales con México, e impuestos a refrescos, videojuegos y apuestas y sorteos.

