Cuando el estado se rinde. El verdadero negocio de las policías municipales precarias

¿Por qué las policías municipales permanecen precarias en 2026?

La precariedad de las policías municipales no obedece a falta de recursos o de lineamientos técnicos. El Sistema Nacional de Seguridad Pública ha generado marcos regulatorios claros, pero estos documentos permanecen en los escritorios sin permear la realidad operativa. La verdadera causa es estructural: las corporaciones municipales son instituciones débiles por diseño.

Primero, porque enfrentan presupuestos crónicamente insuficientes. Un policía municipal en la mayoría de municipios gana entre 10,000 y 15,000 pesos mensuales. A este salario se le suma la vulnerabilidad permanente: es el blanco más accesible del crimen organizado. Un oficial municipal cobra poco, enfrenta riesgos altos y carece de protección real. Esto genera incentivos perversos: corrupción, deserción, infiltración. Un narco puede pagar 50,000 pesos mensuales por información o inacción. La lógica económica del crimen organizado vence a la del Estado.

Segundo, porque enfrentan debilidad institucional congénita. Las policías municipales no tienen tradición de profesionalismo. Nacieron débiles, frecuentemente como apéndices administrativos de presidencias municipales. No cuentan con sistemas robustos de carrera, capacitación continua ni estándares de desempeño que se evaluén. Un policía municipal puede trabajar sin cambio alguno durante años. No hay promoción real por mérito, no hay castigo real por corrupción. La mediocridad se institucionaliza.

Tercero, porque están capturadas por dinámicas políticas locales. El presidente municipal designa jefes de policía por lealtad política, no por competencia. Estos jefes duran dos, tres años máximo. No hay tiempo para implementar cambios estratégicos. Cuando un nuevo presidente municipal asume, cambia al jefe de policía. Recomienzas del cero. El resultado es una corporación perpetuamente fragmentada, sin dirección estratégica, sin memoria institucional.