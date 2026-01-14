De medidor de fracasos a rector de éxito: lo que México necesita hacer con el SESNSP

La brecha que no podemos seguir tolerando

En Estados Unidos, el Homeland Security Task Force funciona como un orquestador de inteligencia, investigación y operación conjunta.

No existe el lujo de agencias aisladas tomando decisiones sin datos.

El SESNSP mexicano posee exactamente lo que le falta al Gabinete de Seguridad: información estratégica desagregada, mediciones de incidencia delictiva, análisis de tendencias criminales y conocimiento de dinámicas delincuenciales a nivel territorial. Sin embargo, esta información se empolva en reportes mensuales mientras decisiones críticas se toman en despachos sin ese sustento.

La fragmentación es evidente.

El Gabinete ejecuta operativos sin claridad en el estado de la amenaza; el SESNSP reporta resultados sin poder incidir en la estrategia. Ni siquiera existe certeza sobre quién coordina a las fuerzas federales, estatales y municipales, ni cómo se asignan recursos según la inteligencia operativa disponible. Este vacío es lo que explica por qué diferentes administraciones repiten fracasos: no hay aprendizaje institucional porque no hay institución que aprenda.

Un cambio de roles urgente

El Gabinete de Seguridad debe transitar de ser tomador de decisiones a un ejecutor de ellas. Su función correcta es implementar la política criminal definida con criterios técnicos y científicos, no improvisar estrategia sobre la marcha. Un secretario de Gobernación o un secretario de Seguridad no necesita ser estratega de seguridad; necesita ser un operador eficiente.

Sus decisiones deben responder a directrices que emanen de análisis riguroso, no de intuiciones políticas.

El SESNSP, en cambio, debe convertirse en el ente rector.

Con sus capacidades académicas, científicas, presupuestales y operativas, está equipado para definir políticas basadas en evidencia. Esto no significa quitarle poder a la Presidenta de la República; significa canalizarlo efectivamente. La Presidenta seguiría definiendo objetivos políticos generales, pero el cómo lograrlo sería determinado por instituciones con experticia.

Las fortalezas de una nueva estructura

Posicionar al SESNSP como creador y rector de política tiene ventajas concretas.

Primero, institucionaliza el análisis de inteligencia como base para toda decisión estratégica.

Segundo, permite continuidad: las políticas públicas no morirían con cambios administrativos, sino que evolucionarían según resultados medibles.

Tercero, facilita la coordinación interinstitucional porque habría un ente visible y responsable de alinear a federales, estatales y municipales.

Cuarto, dota al sistema de memoria organizacional; el SESNSP acumula conocimiento sobre qué funciona y qué no.

Un SESNSP fortalecido evitaría la fragmentación actual donde cada fuerza tira por su lado, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, fiscalías, Policías Estatales y Municipales: todas responderían a directrices emanadas de análisis conjunto, no de tuercas políticas aisladas.

El camino institucional

La reconversión del SESNSP en un equivalente funcional del Homeland Security Task Force requiere tres pasos concretos:

Primero, reformar legalmente sus facultades para hacerlo órgano de decisión en política criminal nacional, no meramente consultivo.

Segundo, dotarlo de presupuesto independiente y capacidades operativas propias en áreas críticas: inteligencia, coordinación interinstitucional y evaluación.

Tercero, establecer por ley que todo operativo de seguridad debe reportar al SESNSP con información que alimenta análisis estratégico continuo.

Propuestas políticas

Concretamente: crear dentro del SESNSP una Dirección de Análisis Estratégico que sintetice inteligencia de todas las agencias.

Establecer que el Gabinete de Seguridad no puede ejecutar operativos sin aprobación de directivas del SESNSP. Implementar un sistema de información integrada donde policías, soldados y fiscales suban datos en tiempo real. Vincular asignación presupuestal a desempeño en metas definidas por el SESNSP, no por ocurrencias políticas.