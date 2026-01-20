De los aranceles al narcoterrorismo: los momentos de tensión entre Sheinbaum-Trump

En el primer año de la complicada relación, Sheinbaum optó por una estrategia de “cabeza fría”, la cual incluso le ha valido reconocimiento a nivel internacional porque pese a las amenazas, mantiene una relación cordial con Donald Trump y ha sorteado los efectos de la política arancelaria estadounidense.

Rafael Velázquez Flores, internacionalista y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Baja California, explica que la no confrontación con Trump ha generado una buena imagen para la presidenta Sheinbaum, no solo en México, también a nivel internacional.

“A nivel internacional, la ven como una persona que se enfrenta a Donald Trump, que no se deja. La serie de ataques y las respuestas que ha tenido la presidenta le han ayudado mucho a mejorar su imagen a nivel internacional”, sostiene el experto.

Estos son 12 momentos de tensión en la relación:

1. Aranceles de 25% a México y Canadá

En su discurso de toma de posesión el 20 de enero, Donald Trump anunció la creación del Servicio de Ingresos Exteriores para recaudar todos los aranceles, derechos e ingresos. “En lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, habrá aranceles y gravámenes para los países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos”, afirmó.

Ese mismo día, Trump anunció que planeaba imponer aranceles de 25% a México y Canadá, “porque están permitiendo el ingreso de una gran cantidad de personas y de fentanilo” a Estados Unidos.

Ese fue el primer momento de tensión entre su gobierno y la administración de Sheinbaum. La presidenta pidió “cabeza fría” y esperar a ver en qué actos se concretaban las declaraciones y órdenes ejecutivas de Trump.

“Hay que referirse a los decretos por el momento. Por eso digo que hay que tener calma y la cabeza fría, y actuar paso por paso”, dijo en su conferencia matutina del 21 de enero.

En una llamada telefónica con Trump, Sheinbaum acordó pausar la entrada en vigor de los aranceles, establecer un grupo de trabajo en comercio y en seguridad, así como el despliegue de 10,000 elementos de las fuerzas armadas en la frontera.

Sostuvimos una buena conversación con el presidente Trump con mucho respeto a nuestra relación y la soberanía; llegamos a una serie de acuerdos:



1.México reforzará la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata, para evitar el tráfico de drogas… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 3, 2025

Más tarde, el gobierno de Trump anunció que impondría un arancel de 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio a partir del 12 de marzo.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta a su homólogo para destacar que Estados Unidos tiene un superávit en el mercado del acero y aluminio.

Las advertencias de Trump también fueron en contra del campo mexicano.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que se impondrían aranceles de 17% a los tomates mexicanos. "México sigue siendo uno de nuestros mayores aliados, pero durante demasiado tiempo nuestros agricultores han sido aplastados por prácticas comerciales injustas que socavan los precios de productos como los tomates. Eso termina hoy", aseguró el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Los jitomates también fueron sujetos a la imposición de aranceles. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro.)

En México, la presidenta consideró que Estados Unidos no tenía cómo cubrir la demanda de jitomates. “Son decisiones que toman, desde Estados Unidos. Es muy difícil que se deje de exportar jitomate de México a Estados Unidos, porque no les alcanza a Estados Unidos con su producción nacional para poder cubrir toda su demanda”, indicó.

2. Entre Golfo de América y América mexicana

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para renombrar al Golfo de México como Golfo de América, lo que generó un desencuentro con el gobierno de la presidenta Sheinbaum.

"Dentro de poco tiempo, cambiaremos el nombre del Golfo de México a Golfo de América", dijo Trump.

Al respecto, la presidenta explicó que el cambio de nombre se realizó solo en la plataforma continental de los Estados Unidos; pero para México y para el resto del mundo seguiría llamándose Golfo de México.

El 8 de enero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum sugirió que Norteamérica debería regresar a llamarse América Mexicana. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.)

Como parte del rechazo, la presidenta envió al director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, una carta para no cambiar el nombre del Golfo.

“La denominación del Golfo de México no obedece a una fuente gubernamental única como erróneamente sugiere Google, sino que es una denominación aceptada y registrada históricamente, lo cual además de constituir una costumbre internacional, se encuentra registrado legalmente en los índices de la organización hidrográfica internacional de la que tanto México como Estados Unidos somos parte”, dice la carta.

Además, la presidenta propuso llamar a Estados Unidos como "América Mexicana". "¿Por qué no le llamamos “América Mexicana”? Se oye bonito, ¿no?, ¿verdad que sí? Desde 1607 la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces, vamos a llamarle America Mexicana. Se oye bonito, ¿no?", planteó.