De los aranceles al narcoterrorismo: los momentos de tensión entre Sheinbaum-Trump

El primer año de la relación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump estuvo marcado por la tensión debido a las constantes amenazas sobre la imposición de aranceles de Estados Unidos a México y hasta el amago de intervenciones militares unilaterales.
En su regreso a la Casa Blanca, Trump utilizó el tema de seguridad para negociar con su principal socio comercial, estrategia con la que logró disminuir el flujo migratorio, incrementar decomisos de drogas como el fentanilo y otros golpes a los cárteles que ya fueron declarados como organizaciones terroristas extranjeras (FTO).
En el primer año de la complicada relación, Sheinbaum optó por una estrategia de “cabeza fría”, la cual incluso le ha valido reconocimiento a nivel internacional porque pese a las amenazas, mantiene una relación cordial con Donald Trump y ha sorteado los efectos de la política arancelaria estadounidense.
Rafael Velázquez Flores, internacionalista y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Baja California, explica que la no confrontación con Trump ha generado una buena imagen para la presidenta Sheinbaum, no solo en México, también a nivel internacional.
“A nivel internacional, la ven como una persona que se enfrenta a Donald Trump, que no se deja. La serie de ataques y las respuestas que ha tenido la presidenta le han ayudado mucho a mejorar su imagen a nivel internacional”, sostiene el experto.
Estos son 12 momentos de tensión en la relación:
1. Aranceles de 25% a México y Canadá
En su discurso de toma de posesión el 20 de enero, Donald Trump anunció la creación del Servicio de Ingresos Exteriores para recaudar todos los aranceles, derechos e ingresos. “En lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, habrá aranceles y gravámenes para los países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos”, afirmó.
Ese mismo día, Trump anunció que planeaba imponer aranceles de 25% a México y Canadá, “porque están permitiendo el ingreso de una gran cantidad de personas y de fentanilo” a Estados Unidos.
Ese fue el primer momento de tensión entre su gobierno y la administración de Sheinbaum. La presidenta pidió “cabeza fría” y esperar a ver en qué actos se concretaban las declaraciones y órdenes ejecutivas de Trump.
“Hay que referirse a los decretos por el momento. Por eso digo que hay que tener calma y la cabeza fría, y actuar paso por paso”, dijo en su conferencia matutina del 21 de enero.
En una llamada telefónica con Trump, Sheinbaum acordó pausar la entrada en vigor de los aranceles, establecer un grupo de trabajo en comercio y en seguridad, así como el despliegue de 10,000 elementos de las fuerzas armadas en la frontera.
Sostuvimos una buena conversación con el presidente Trump con mucho respeto a nuestra relación y la soberanía; llegamos a una serie de acuerdos:
1.México reforzará la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata, para evitar el tráfico de drogas…
Más tarde, el gobierno de Trump anunció que impondría un arancel de 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio a partir del 12 de marzo.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta a su homólogo para destacar que Estados Unidos tiene un superávit en el mercado del acero y aluminio.
Las advertencias de Trump también fueron en contra del campo mexicano.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que se impondrían aranceles de 17% a los tomates mexicanos. "México sigue siendo uno de nuestros mayores aliados, pero durante demasiado tiempo nuestros agricultores han sido aplastados por prácticas comerciales injustas que socavan los precios de productos como los tomates. Eso termina hoy", aseguró el secretario de Comercio, Howard Lutnick.
En México, la presidenta consideró que Estados Unidos no tenía cómo cubrir la demanda de jitomates. “Son decisiones que toman, desde Estados Unidos. Es muy difícil que se deje de exportar jitomate de México a Estados Unidos, porque no les alcanza a Estados Unidos con su producción nacional para poder cubrir toda su demanda”, indicó.
2. Entre Golfo de América y América mexicana
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para renombrar al Golfo de México como Golfo de América, lo que generó un desencuentro con el gobierno de la presidenta Sheinbaum.
"Dentro de poco tiempo, cambiaremos el nombre del Golfo de México a Golfo de América", dijo Trump.
Al respecto, la presidenta explicó que el cambio de nombre se realizó solo en la plataforma continental de los Estados Unidos; pero para México y para el resto del mundo seguiría llamándose Golfo de México.
Como parte del rechazo, la presidenta envió al director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, una carta para no cambiar el nombre del Golfo.
“La denominación del Golfo de México no obedece a una fuente gubernamental única como erróneamente sugiere Google, sino que es una denominación aceptada y registrada históricamente, lo cual además de constituir una costumbre internacional, se encuentra registrado legalmente en los índices de la organización hidrográfica internacional de la que tanto México como Estados Unidos somos parte”, dice la carta.
Además, la presidenta propuso llamar a Estados Unidos como "América Mexicana". "¿Por qué no le llamamos “América Mexicana”? Se oye bonito, ¿no?, ¿verdad que sí? Desde 1607 la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces, vamos a llamarle America Mexicana. Se oye bonito, ¿no?", planteó.
3. Trump designa a cárteles como FTO
Una de las constantes amenazas de Trump tomó forma desde los primeros minutos de su cuatrienio: designar a los cárteles como organizaciones terroristas.
“Como Comandante en Jefe, no tengo mayor responsabilidad que defender a nuestro país de amenazas e invasiones, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Lo haremos a un nivel que nadie ha visto antes”, prometió Trump.
Y así lo hizo su gobierno. El 20 de enero anunciaron que ocho cárteles serían organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y terroristas globales especialmente designados, de los que seis son mexicanos: Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, La Nueva Familia Michoacana, Cártel de Golfo y Cárteles Unidos.
4. Casa Blanca asegura que gobierno de México protege a cárteles
En marzo pasado se dio un nuevo momento de tensión entre ambos países cuando el gobierno estadounidense acusó a México de proporcionar "refugios seguros" a los cárteles del narcotráfico para la fabricación y transportación de drogas.
“Las organizaciones narcotraficantes mexicanas tienen una intolerable alianza con el gobierno de México. El gobierno de México ha proporcionado refugio seguro para que los cárteles se involucraran en la fabricación y transporte de narcóticos peligrosos, que en conjunto han llevado a las muertes por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos, y debemos erradicar la influencia de estos cárteles peligrosos”, alertó la Casa Blanca.
A través de redes sociales, la presidenta Sheinbaum rechazó la acusación y afirmó que si hay una alianza es desde Estados Unidos con los fabricantes de armas.
Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio.
Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos…
En televisión abierta de México fue difundido un video antiinmigrante, en el que la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, advertía que los delincuentes que ingresaran a territorio estadounidense serían detenidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviaría una iniciativa de reforma para prohibir que los concesionarios en México transmitan propaganda política, ideológica, y comercial de gobiernos o entidades extranjeras.
El 23 de abril envió la propuesta que plantea que “queda prohibido a los programadores y operadores de señales, transmitir por sí o a través de concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros, distinta de aquella que tenga fines culturales o turísticos''.
6. Amenaza con terminar el T-MEC
Donald Trump ha amagado varias veces con no continuar en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Ya lo había hecho desde su primer mandato para presionar y negociar. En ese momento con señalamientos sobre las reglas de origen en el sector automotriz y los estándares laborales.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el magnate neoyorquino ha asegurado que Estados Unidos no necesita del T-MEC y ha dicho que le gusta más la idea de establecer reglas por separado con México y Canadá.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, es el encargado de mantener las vías de comunicación abiertas para cuando llegue el momento de renovar o no el Tratado.
7. Despliegue de tropas
El gobierno de Donald Trump propuso enviar a México tropas para combatir los cárteles de la droga durante la llamada que sostuvo con su homóloga el 16 de abril de 2025.
La mandataria mexicana rechazó la posibilidad de que Estados Unidos interviniera porque la soberanía es inviolable.
Ante la negativa de Sheinbaum, Trump aseguró que le teme a los cárteles. “Es una mujer encantadora, pero le teme tanto a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad”.
No sería la última vez que lo propusiera.
8. Señalamientos contra tres bancos
En junio pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres bancos mexicanos por lavado de dinero y narcotráfico. Acusó que CIBanco, Intercam y Vector estaban “facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles”.
“Han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo", señaló el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no envió pruebas contundentes a México que comprueben que realizaron lavado de dinero. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes”, aseguró.
A CIBanco y Casa de Bolsa se les revocó la licencia y están en proceso de liquidación, mientras que Intercam Banco vendió casi la totalidad de sus negocios y se encuentra en proceso de reestructura.
9. Inician redadas en EU
La implementación de redadas masivas en Estados Unidos para deportar a migrantes fue rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El gobierno de Trump ha sido crítico de la administración de Joe Biden porque considera que permitió una invasión de migrantes.
Durante sus primeros meses de Trump, el gobierno estadounidense realizó alrededor de 170 redadas y detuvo a más de 225,000 personas.
En esos operativos, murieron algunos migrantes, entre ellos de origen mexicano, por lo que el gobierno de México ha enviado notas diplomáticas a la administración de Trump para realizar investigaciones y sancionar a los responsables.
10. Trump presiona por pago de agua
A las múltiples advertencias, a principios de diciembre pasado, Trump anunció un arancel de 5% si México seguía incumpliendo con la entrega de agua como parte del Tratado de 1944.
Antes de que concluyera el año, el gobierno de Estados Unidos declaró como Arma de Destrucción Masiva al fentanilo. La justificación es el poder que tiene esa sustancia y la cantidad de muertes que ha causado a sus ciudadanos.
“El fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico. Dos miligramos, una cantidad traza casi indetectable equivalente a entre 10 y 15 granos de sal de mesa, constituyen una dosis letal. Cientos de miles de estadounidenses han muerto por sobredosis de fentanilo”, dice la orden firmada por Trump .
La presidenta Sheinbaum afirmó que su gobierno analizaría las implicaciones de la designación, pero dijo que en Estados Unidos debería atenderse la causa del consumo.
12. Trump anuncia que atacará por tierra a cárteles
Tras la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, el presidente Donald Trump anunció que algo tendría que hacerse con México y manifestó que podría atacar por tierra a cárteles de la droga.
"Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", dijo en una entrevista con Fox News.
La presidenta Sheinbaum afirmó que buscaría “estrechar” la comunicación con el gobierno de Estados Unidos y días después sostuvo una llamada telefónica con su homólogo, en la que resaltó los resultados que México ha alcanzado en materia de seguridad.
El tema se reavivó cuando autoridades de Estados Unidos alertaron por posibles actividades militares en el cielo mexicano, lo cual fue otra vez rechazado por el Gobierno de Sheinbaum.