La soberanía que no defiende a nadie

Soberanía proclamada versus control perdido

La soberanía es capacidad material del Estado: monopolio de violencia legítima, autoridad administrativa, justicia. En México, esta capacidad está fragmentada. En Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, los carteles reemplazan al Estado: establecen aduanas criminales, cobran impuestos paralelos, administran justicia. No conviven con instituciones; las capturan.

Cuando la presidenta rechaza intervención estadounidense invocando soberanía, ¿a quién defiende? ¿Al Estado o a su ficción?

Un Estado soberano requiere capacidad de acción dentro de sus fronteras. La política actual ha renunciado a ambiciones territoriales, delegando implícitamente soberanía a quienes pueden ejercerla: los grupos criminales.

Solución: Establecer operativo de reconocimiento territorial liderado por inteligencia civil, identificando dónde la presencia estatal es nula. Diseñar estrategia de recuperación territorial por fases en municipios viables. La soberanía se recupera ejerciéndola, no proclamándola.

La inefectividad documentada

Desde 2018, México acumula aproximadamente 250,000 homicidios dolosos. Las desapariciones forzadas rondan 100,000. El reclutamiento de menores por grupos criminales alcanza cifras que organismos internacionales califican de crisis de derechos humanos infantiles. La captura de cárteles clave ha mostrado nulo impacto en violencia, sugiriendo dinámicas organizacionales complejas.

El gobierno aduce causas estructurales: marginación, desempleo, desigualdad. Análisis válidos. Pero ¿por qué se invoca soberanía para rechazar herramientas que podrían aliviarlas? Más inquietante: operativos puntuales en territorios específicos muestran capacidad de contención.

Ciudades con presencia militar incrementada registran reducción de homicidios y desapariciones. Esto demuestra que el problema no es capacidad ausente, sino falta de voluntad sistemática. El Estado puede recuperar territorio cuando decide hacerlo. No lo hace, justificando inacción con retórica soberanista.

Solución: Crear Centro de Análisis Situacional de Seguridad (CASS) con autonomía presupuestal y reportería independiente, monitoreando indicadores en tiempo real por microrregiones. Resultados públicos mensualmente. Cuando discurso choca con números verificables, la gobernanza sale perdiendo.

El reemplazo necesario: ciencia contra ideología

La política de seguridad sufre de "ideología patrimonial": creencia de que principios (no intervención extranjera, soberanía territorial) deben preservarse como patrimonio nacional, incluso cuando producen catástrofes humanitarias. Esto no significa despreciar derechos humanos. Significa ordenarlos jerárquicamente: cuando negar cooperación internacional resulta en decenas de miles de muertes, algo está mal.

La evidencia internacional sugiere que amenazas transnacionales como tráfico de drogas requieren inteligencia compartida y coordinación operativa. Israel, Tailandia y Colombia enfrentaron crisis similares. Sus soluciones incluyeron cooperación internacional. No fueron fracasos de soberanía; fueron pragmatismo soberano: usar herramientas disponibles para recuperar control.

Solución: Transformar Comisión Estatal de Búsqueda en Instituto Nacional de Inteligencia sobre Crimen Organizado, con capacidad de análisis forense de datos y protocolos de cooperación internacional basados en protección de fuentes. La ciencia no tiene nacionalidad; la delincuencia tampoco.

El costo psicológico, normalización de ingobernabilidad

Existe daño psicológico colectivo sin cuantificar: normalización de ingobernabilidad. Cuando la presidencia afirma que recupera paz mientras ciudadanos viven extorsión, despojo y desaparición, se genera divorcio cognitivo que erosiona legitimidad estatal. La población no necesita discursos sobre soberanía. Necesita certeza de que puede ir a la escuela, comerciar y que familiares desaparecidos sean buscados activamente.

El discurso oficial que normaliza la crisis como "legado histórico" requiriendo paciencia institucional es violencia psicológica contra poblaciones bajo captura criminal.

Solución: Implementar Consejos de Seguridad Municipales con participación vinculante de sociedad civil, presentando datos mensuales verificables. El escrutinio público no amenaza soberanía; es su verdadera expresión.