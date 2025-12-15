Entre el VAR y el narco: la FIFA también revisa jugadas de seguridad

Mientras tanto, encuentros de envergadura global de selecciones como Inlgterra, Francia, Portugal, Brasil y el campeón Argentina, se distribuyen estratégicamente en otras ciudades.

La decisión no es casual; es el resultado de cálculos precisos realizados por funcionarios de la FIFA que evaluaron riesgos, infraestructura y, sobre todo, seguridad.

México enfrenta una paradoja incómoda: es lo suficientemente grande en capacidad deportiva para albergar un mundial, pero lo suficientemente frágil en seguridad pública para que las decisiones internacionales reflejen esa fragilidad. Los partidos de bajo perfil no son un castigo arbitrario; son la traducción burocrática de una realidad que México ha estado negociando con dificultad durante años: la presencia omnipresente del crimen organizado en tres de sus principales ciudades.

¿Qué vio la FIFA que México no quiere ver?

La FIFA ha estado aquí.

Sus equipos de evaluación han caminado por las calles de Guadalajara, han recorrido Monterrey, han analizado Ciudad de México. No vieron solamente estadios.

Vieron también informes de seguridad, datos sobre violencia en espacios públicos, reportes sobre capacidad de respuesta ante emergencias, y evaluaciones de riesgo que comparan la situación actual con precedentes internacionales. En 2022, Qatar albergó un mundial en un contexto de seguridad controlado. Brasil lo hizo en 2014, a pesar de sus desafíos. Los organizadores saben que la seguridad de 100,000 espectadores en un estadio requiere garantías que van más allá de buenas intenciones.

Monterrey, epicentro de conflictividad entre cárteles; Guadalajara, donde la presencia de grupos delictivos ha generado actos de violencia que han alcanzado espacios públicos y recreativos; Ciudad de México, con dinámicas complejas de seguridad que incluyen fenómenos de extorsión, robo y conflictividad territorial.

La FIFA no hizo estas evaluaciones en forma de crítica política. Las hizo como instituciones que comprenden que un evento fallido en seguridad no es solo un problema mexicano; es un problema global que compromete la credibilidad del evento.

La seguridad como factor determinante en decisiones geopolíticas

Este es el punto que duele: las decisiones geopolíticas contemporáneas no se toman primariamente sobre la base de justicia o equidad. Se toman sobre la base de riesgo. En el contexto de mega eventos internacionales, el riesgo se calcula en términos de seguridad, y la seguridad se evalúa mediante indicadores tan variados como tasas de violencia, presencia de grupos criminales organizados, capacidad institucional de respuesta y estabilidad política.