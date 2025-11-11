Publicidad

México

Extorsión sigue arriba de niveles de 2019; 12 prisiones concentran 56% de denuncias

La autoridades federales informaron que, a partir de julio pasado que se presentó la estrategia en contra de la extorsión, las denuncias anónimas aumentaron.
mar 11 noviembre 2025 10:37 AM
De acuerdo con las autoridades federales, tras la estrategia en contra de la extorsión ya se detuvo a 478 personas en 22 entidades. (Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El promedio diario de casos de extorsión aumentó durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: en el primer año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador el promedio era de 25.48 denuncias; actualmente es de 31.30.

El incremento acumulado fue de 22.9%, entre enero-octubre de 2019 y en el mismo periodo de 2025, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentadas en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

No obstante, se informó que a partir del 6 de julio –cuando se presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión– ese ilícito se redujo 14% en el promedio diario de denuncias, entre octubre de 2024 y octubre de este año.

Antes de julio había una tendencia a la alza “específicamente, incluso en febrero 2025 se registró el punto más alto del periodo analizado, al llegar a 36 delitos en promedio diarios", expuso Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"Sin embargo, a partir de julio, que se puso en marcha la Estrategia Nacional Contra la Extorsiónk se han tenido tres meses consecutivos a la baja, lo que implica una disminución de 14%, insisto. desde la puesta en marcha de esta estrategia nacional", agregó.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que tras la estrategia se incrementó el número de reportes al O89.

A la fecha, agregó, se detuvo a 478 personas en 22 entidades por el delito de extorsión y en 12 centros penitenciarios se concentra el 56% del total de líneas telefónicas.

El 33% de estas líneas fueron bloqueadas por el retiro de la antena en Altamira, Tamaulipas; el bloqueo de la antena en Matamoros, Tamaulipas, y el bloqueo en la totalidad de los servicios 3G y 4G en Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, expuso.

En el primer trimestre de 2026 estarán bloqueados, añadió, los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad.

Además, se reportó que se lograron prevenir más de 62,000 extorsiones.

