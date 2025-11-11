Extorsión sigue arriba de niveles de 2019; 12 prisiones concentran 56% de denuncias

No obstante, se informó que a partir del 6 de julio –cuando se presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión– ese ilícito se redujo 14% en el promedio diario de denuncias, entre octubre de 2024 y octubre de este año.

Antes de julio había una tendencia a la alza “específicamente, incluso en febrero 2025 se registró el punto más alto del periodo analizado, al llegar a 36 delitos en promedio diarios", expuso Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"Sin embargo, a partir de julio, que se puso en marcha la Estrategia Nacional Contra la Extorsiónk se han tenido tres meses consecutivos a la baja, lo que implica una disminución de 14%, insisto. desde la puesta en marcha de esta estrategia nacional", agregó.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que tras la estrategia se incrementó el número de reportes al O89.

A la fecha, agregó, se detuvo a 478 personas en 22 entidades por el delito de extorsión y en 12 centros penitenciarios se concentra el 56% del total de líneas telefónicas.

El 33% de estas líneas fueron bloqueadas por el retiro de la antena en Altamira, Tamaulipas; el bloqueo de la antena en Matamoros, Tamaulipas, y el bloqueo en la totalidad de los servicios 3G y 4G en Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, expuso.

En el primer trimestre de 2026 estarán bloqueados, añadió, los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad.

Además, se reportó que se lograron prevenir más de 62,000 extorsiones.