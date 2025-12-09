Coordinación interinstitucional: todos hablan, nadie manda

Perspectiva de Género: Protocolo sin Transformación
La conferencia presentó una "propuesta de convenio" de la Secretaría de las Mujeres para "impulsar cambios estructurales" con perspectiva de género mediante capacitación, intercambio de información y protocolos.
El lenguaje es loable. El problema es fundamental.
México continúa con tasas inaceptables de violencia contra mujeres. Datos muestran que muchos casos de abuso sexual nunca son denunciados porque víctimas desconfían de instituciones ministeriales. Capacitación y protocolos sin transformación estructural es asignatura teatral.
¿Cuáles son indicadores concretos de cambio?
¿Se aumentará carrera y salarios de ministerios públicos especializados en delitos contra mujeres?
¿Se modificarán mecanismos de designación para eliminar consideraciones políticas? ¿Existirá capacidad real de trasladar protocolos hacia las 32 entidades, incluyendo aquellas con crisis institucionales profundas?
Propuesta: Establecer pisos no negociables: salarios competitivos, selección meritocrática sin injerencia política, mecanismos de denuncia interna independientes, y evaluación externa publicada anualmente.
La Carencia Invisible: Ausencia de Carrera Ministerial
Lo que no aparece en los acuerdos explica la ineficacia recurrente del sistema: ausencia de verdaderas carreras ministeriales homologadas nacionalmente. En México, la mayoría de fiscales son designaciones políticas sujetas a cambios en cada gobierno estatal. No existe carrera profesional estable ni incentivos para especialización.
Un fiscal designado por consideraciones políticas, con inseguridad laboral permanente y salario inadecuado, no puede investigar eficazmente.
Un ministerio público que depende de voluntad política del gobernador no puede perseguir eficazmente delitos de corrupción cuando involucran actores políticos. Los sistemas más eficaces globalmente comparten característica común: carreras ministeriales profesionalizadas, independientes de ciclos políticos.
¿Por qué la conferencia no propuso reforma constitucional para carrera ministerial?
¿Por qué no planteó salarios nacionales homologados?
¿Cuál es razón política para mantener sistema que garantiza ineficiencia estructural?
Propuesta: Aprobar una reforma constitucional que establezca una carrera ministerial nacional basada en méritos, con evaluaciones independientes, inamovilidad laboral post-probatorio, salarios homologados federales, y procesos de selección con participación de academia, eliminando designación política directa.
El Núcleo del Problema
Al leer los acuerdos, emerge un análisis honesto de ineficacia recurrente, sino ejercicio de comunicación institucional que mantiene intactas causas estructurales del fracaso. El verdadero obstáculo no es falta de registros, protocolos o sistemas estadísticos.
Es la politización sistemática de las instituciones que requieren autonomía profesional. Mientras los ministerios públicos sean piezas de ajedrez político, mientras la designación de fiscales continúe siendo un premio a lealtades políticas, mientras los salarios permanezcan a merced de ciclos presupuestarios controlados por ejecutivos locales, ningún acuerdo nacional producirá transformación real.
¿Están verdaderamente comprometidas las instituciones de procuración de justicia con la profesionalización, o estas conferencias son únicamente rituales que confunden actividad con transformación?
Los acuerdos requieren validación operativa rigurosa, evaluación externa independiente y, fundamentalmente, voluntad política de sacrificar estructuras que benefician a ciertos actores.
Hasta que no haya respuestas concretas a estas preguntas incómodas, las conferencias de procuración de justicia seguirán siendo espacios de pronunciamiento que dejan intactas las causas reales de la impunidad.
____
Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.