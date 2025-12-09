Coordinación interinstitucional: todos hablan, nadie manda

La Trampa Tecnológica

El primer acuerdo ordena implementar nacionalmente el Registro Criminal de Armas como módulo del Sistema Informático Nacional Interoperable. La propuesta es seductora, pero surge pregunta fundamental: ¿existe infraestructura institucional básica para que funcione?

Décadas de experiencia muestran patrón recurrente. Se implementan sistemas sofisticados en las capitales estatales, mientras agencias en municipios pequeños carecen de computadoras funcionales, conexión confiable e personal capacitado. Crear registro nacional sin resolver problemas estructurales previos es construir castillo sobre arena.

¿Qué porcentaje de las 600+ delegaciones ministeriales cuenta realmente con capacidad técnica para alimentar consistentemente este registro con información de calidad?

Sin respuesta verificable a esta pregunta, el acuerdo permanece en discurso sin transformar realidad operativa donde más importa.

Propuesta: Establézcanse auditorías trimestrales independientes sobre calidad de datos introducidos, con consecuencias claras para incumplimiento. Únicamente instituciones con estándares mínimos verificables deben alimentar el registro.

La Ilusión Estadística

Otro acuerdo compromete consolidación de información estadística al Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia, "asegurando calidad y confiabilidad".

Aquí la buena intención choca con realidad institucional. Académicos y organismos de derechos humanos han documentado inconsistencias notables entre reportes estatales y federales de homicidios, feminicidios y delitos graves.

Las causas incluyen presión política para mantener cifras bajas, falta de coordinación interinstitucional, ausencia de protocolos homologados y, frecuentemente, manipulación deliberada de números.

¿Qué cambió en este acuerdo que garantice confiabilidad actual?

¿Cuáles serán sanciones para manipulación?

¿Existirá auditoría externa independiente o únicamente revisión interna?

Sin respuestas concretas, los acuerdos sobre estadística son ejercicios de comunicación que mantienen ficción de transparencia sin transformar prácticas que generan desconfianza institucional profunda.

Propuesta: Crear un observatorio independiente integrado por académicos, periodistas y organismos de derechos humanos que audite bimestralmente la integridad de los datos, publicando la identificación clara de las instituciones con inconsistencias graves.

