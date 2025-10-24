La extorsión está imparable, el 'impuesto' oculto que miles de mexicanos deben pagar por su seguridad

La extorsión ha ido en aumento porque las organizaciones criminales diversificaron sus actividades para generar recursos, así lo plantea la iniciativa de reforma que envió en julio pasado la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de extorsión.

“La extorsión ha sido recurrentemente utilizada como un modus operandi de la delincuencia organizada para tener ingresos económicos considerables, lo que provoca que, en estos casos, su repercusión no sea resentida únicamente por sus víctimas en individual, sino también en forma colectiva, ya que se expande diversos ámbitos y sectores de la sociedad, cuando se extorsiona empresas, negocios y establecimientos para fijar condiciones de mercado a través de amenazas a comerciantes y empresarios involucrados en las cadenas económicas”, dice la iniciativa.

Repercusiones colectivas por la extorsión han sido percibidas en Michoacán, donde los productores de limón o aguacate tienen que pagar cuotas informales, lo que encarece el producto. Juana Francisca Reyes, agricultora y habitante de Tepalcatepec, explicó en una entrevista parte de los pagos informales que tienen que realizar.

“Aquí se paga un impuesto, digámosle, informal y la gente trabaja así. A un productor de 20, 30 hectáreas se le cobraba una cantidad de más o menos 5% para que pudiera trabajar, pero en temporada de cosecha se le cobra hasta los cortadores cuota por tonelada, es un impuesto informal”, afirmó.

Productores y empacadores de limón han denunciado extorsiones por parte de integrantes del crimen organizado. (Foto: Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro.)

No hay año en que el precio del limón no suba y la razón no está detrás de una baja producción, sino en el pago informal que los limoneros tienen que entregar a los extorsionadores, muchos de ellos integrantes de agrupaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos.

En el país hay más retratos de la extorsión y cómo impacta a las comunidades y a la economía. En julio pasado, autoridades federales revelaron que en el Estado de México, por producto de la extorsión, se elevaron precios en materiales para construcción, vidrio, aluminio, acero, pollo, carne de res y carne de cerdo.

En el esquema de extorsión participaban supuestos sindicatos y establecimientos coludidos en 14 municipios mexiquenses como Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Valle de Bravo, Malinalco y Texcaltitlán.

De acuerdo con el el titular de la Fiscalía General del Estado de México, José Luis Cervantes, el esquema consistía en obligar a ciertos comercios a fijar cuotas o precios abusivos en sus productos, pero además obligarlos a comprar, vender o adquirir bienes, insumos o servicios en lugares preestablecidos bajo un esquema de violencia moral y un esquema extorsivo.

Guerrero es otra de las entidades en las que la extorsión se ha expandido, lo que ha llevado a algunos negocios a bajar sus cortinas, como sucedió en diciembre de 2023 con la pozolería "Chely", en Acapulco, tras ser víctima de extorsión y uno de sus propietarios, de homicidio.

"Se cierra este negocio Taquería y Pozolería CHELY por culpa de la delincuencia e inseguridad que se vive en Acapulco, pedí ayuda a todas las corporaciones del gobierno, NADIE ME AYUDÓ, NADIE ESCUCHÓ, ahora mi esposo está MUERTO de una manera cobarde, por culpa de esta inseguridad que vivimos todos los comerciantes", decía la manta que se colocó frente al negocio ubicado en playa Tlacopanocha.

El transporte público de Taxco, Guerrero se paralizó a principios de 2024 cuando operadores suspendieron el servicio tras el asesinato de un chófer quien se negó a pagar extorsiones al crimen.