Coparmex: “Extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios en México”

La Confederación Patronal de la República Mexicana es un sindicato patronal de afiliación voluntaria que aglutina empresarios de todos los sectores.​

Sierra señaló que es urgente que el Senado apruebe la Ley General contra la Extorsión, ya avalada por la Cámara de Diputados. ''No habrá seguridad posible sin policías profesionales, confiables y con verdadera presencia territorial'', dijo.

El representante de Coparmex dijo que no se normalizará el miedo ni aceptaremos la renuncia del Estado a su función esencial.

''Seguiremos exigiendo, señalando y acompañando soluciones que fortalezcan la paz. México merece vivir en paz. Y México puede vivir en paz si todos asumimos nuestra responsabilidad histórica'', abundó.

El promedio diario de casos de extorsión aumentó durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: en el primer año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador el promedio era de 25.48 denuncias; actualmente es de 31.30.

El incremento acumulado fue de 22.9%, entre enero-octubre de 2019 y en el mismo periodo de 2025, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentadas esta semana en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

No obstante, se informó que a partir del 6 de julio –cuando se presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión– ese ilícito se redujo 14% en el promedio diario de denuncias, entre octubre de 2024 y octubre de este año.