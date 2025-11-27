Generación Z. La juventud alza la voz y reconfigura los movimientos de protesta social

Aunque en general los resultados son diversos, estos movimientos podrían estar trazando nuevas pinceladas en la composición de la protesta social a nivel global. Siguiendo el modelo de Anthony Oberschall (Social Movements: Ideologies, Interest and Identitities, 1993), que ayuda a explicar la formación y crecimiento de los movimientos sociales, advertimos algunas características novedosas en el movimiento global de Gen Z: (i) organización horizontal y sin liderazgo; (ii) interpretación (o frame) basada en narrativas culturales y generacionales, en general apartidistas; (iii) una ventana de oportunidad política centrada en la hiperconectividad y (iv) una legitimidad moral del Estado cuestionada desde el hartazgo ciudadano hacia los gobiernos y sus instituciones.

La dimensión organizativa es, quizá, la dimensión más innovadora, aunque vulnerable. Gen Z privilegia estructuras horizontales, sin líderes visibles, coordinadas en entornos digitales. Esta descentralización, potencia la participación pero complica la negociación y la sostenibilidad. Movimientos como el Girasol en Taiwán o las recientes protestas en México muestran que la ausencia de liderazgo formal deriva en fragmentación o cooptación por actores externos. En México, particularmente, la falta de liderazgo podría dificultar el proceso de un cambio, debido justamente a la dificultad de sostener las peticiones y demandas.

Otro elemento innovador es su marco interpretativo o la manera en la que perciben sus circunstancias. Con lemas tales como “que se vayan todos” (Perú), “Sin miedo, sin silencio, con causa” (México),”Primero a la gente, no a los privilegios” (Timor Oriental) y “suficiente es suficiente” (Nepal), se apela a la ética y la justicia, y se refuerzan las demandas de transparencia, autonomía y apartidismo; reflejan hartazgo ante gobiernos capturados por élites corruptas, ineficientes y escasamente reactivas ante las graves crisis ambientales, laborales, sanitarias, educativas, etc. Incluyen también símbolos culturales como es la bandera One Piece, una pieza de manga y anime japonés, el cuál no tiene un vínculo directo con la política, pero que se utiliza como un símbolo identitario y de unión entre la Generación Z.

El tema central de dicho anime es la libertad absoluta y la búsqueda de un ideal, lo que conecta de manera instantánea con la Generación Z, ya que debido a la realidad en la que viven, inmersos en la desigualdad, corrupción, negligencia, incertidumbre e inseguridad, desean manifestarse. Asimismo, en el anime, esta bandera unifica a toda la tripulación del Sombrero de Paja, un grupo de jóvenes complemente diversos que buscan protegerse los unos a los otros a toda costa, lo que genera un sentimiento de lealtad, unidad y solidaridad entre la juventud. Además, el símbolo de los piratas representa una actitud revisionista y rebelde, la cual busca redefinir el status quo del orden internacional. Este símbolo ha cautivado a los jóvenes que cuestionan profundamente la legitimidad del Estado y su carácter moral.

En este punto, se debe reconocer que la Gen Z no es única y su movimiento no es el primero en la historia. Actualmente podemos identificar otros movimientos que cuentan con algunas de estas mismas características como la Primavera árabe (2010- 2013) en Medio Oriente y Norte de África, que culminó con el derrocamiento de Hosmi Mubarak en Egipto y Ben Ali en Túnez; la Revolución de los pingüinos en Chile (2006) y el posterior estallido social (2009), que transformó el debate sobre derechos sociales en América Latina yllevó a una reforma educativa y un plebiscito para una nueva constitución o la Revolución de los paraguas en Hong Kong (2014), aunque fracasó, marcó la pauta de tensiones y conflicto entre la sociedad hongkonesa pro-democracia y el gobierno que reside en Beijing. Todos estos movimientos han reestructurado la política estatal de alguna u otra forma.

Sin embargo, Gen Z cuenta con lo que se llama oportunidad política, es decir, la capacidad impulsar movilizaciones de manera acelerada, al vincular una poderosa ventana digital con una serie de crisis estructurales globales y encadenadas —climática, democrática, de seguridad, polarización y desconfianza institucional etc.— En México, la muerte del alcalde de Uruapan catalizó un movimiento nacional en cuestión de días. Las redes sociales son el gran acelerador y pueden generar un efecto dominó: TikTok, X e Instagram permiten convocatorias masivas, viralización de mensajes y creación de comunidades transnacionales. Además, al visibilizar la existencia de movimientos exitosos en algunas partes del mundo, amplían la ventana de oportunidad e incentivan nuevos movimientos, como fue el caso de Nepal inspirado en movimientos antigubernamentales del Sudeste asiático, específicamente Sri Lanka (2022) y Bangladesh (2024).

Pero, claramente, el punto más relevante de estos movimientos es la legitimidad. Sin legitimidad no hay obediencia. Las ideas sobre la justicia o la injusticia, lo correcto y lo inaceptable dan cuenta de cómo las personas construyen o enmarcan sus interpretaciones, evalúan sus circunstancias, definen los temas públicos y demandan acción pública. Max Weber estableció que el cumplimiento o la obediencia descansa en la creencia o convicción de que la autoridad se sustenta en una creencia considerada como aceptable o válida. Si no se cree que el gobierno hace lo correcto, queda entonces desprovisto de legitimidad y, para sostenerse, no podrá sino recurrir al uso de la fuerza.