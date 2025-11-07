089, el número del silencio

El daño no es solo económico. El impacto psicológico de la extorsión es profundo y acumulativo: ansiedad, insomnio, estrés postraumático, deterioro familiar y pérdida de sentido de seguridad. La extorsión destruye la noción de control personal y produce una sensación de indefensión aprendida. En comunidades donde este delito es cotidiano, el miedo se convierte en una forma de gobierno. Y cuando el miedo gobierna, el Estado ha fracasado.

Una ley necesaria, pero insuficiente

La iniciativa de ley enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión busca reformar y fortalecer el marco jurídico para prevenir, investigar y sancionar la extorsión. El planteamiento parte de un diagnóstico correcto: el delito ha crecido exponencialmente y se ha diversificado con el uso de medios digitales y la operación desde centros penitenciarios.

Entre sus aciertos, la iniciativa actualiza las modalidades del delito, prevé medidas de protección a víctimas y denunciantes, y propone coordinación interinstitucional entre fiscalías, autoridades penitenciarias y financieras. Sin embargo, el texto tiene un defecto estructural: responde desde la lógica del castigo, no desde la inteligencia.

Aumentar penas o crear figuras legales más amplias no resolverá un delito que prospera por la corrupción penitenciaria, la impunidad ministerial y la debilidad en la trazabilidad financiera. La ley, en su diseño actual, persigue síntomas sin enfrentar la raíz del problema.

El fracaso del 089: un síntoma del miedo

Uno de los puntos más ilustrativos de la desconfianza ciudadana hacia el Estado es el fracaso operativo del número 089, el canal anónimo de denuncia. En teoría, este mecanismo debería ser la primera línea de defensa contra la extorsión. En la práctica, es un sistema burocrático, ineficiente y desconectado de las fiscalías.

Miles de llamadas se pierden en registros inservibles o son tratadas con apatía institucional. Muchos ciudadanos simplemente no denuncian, convencidos de que “no sirve de nada” o temerosos de represalias. El Estado, por su parte, no ha generado campañas sostenidas de confianza ni ha vinculado la información del 089 con bases de datos nacionales o sistemas de inteligencia.

Sin confianza ni resultados, el 089 es un teléfono que suena en el vacío. Y cada llamada ignorada refuerza la idea de que denunciar puede ser más peligroso que callar.

El sistema penal acusatorio frente a una realidad compleja

La iniciativa presidencial también enfrenta tensiones con el sistema penal acusatorio mexicano. Este modelo se basa en investigación técnica, pruebas sólidas y respeto a los derechos procesales. Pero la capacidad real de las fiscalías para investigar extorsiones complejas es mínima.

Los ministerios públicos carecen de herramientas tecnológicas, las fiscalías no tienen unidades especializadas con capacidad de rastreo financiero, y la coordinación entre los niveles de gobierno sigue fragmentada. En este contexto, una ley más severa solo multiplicará carpetas sin resultado judicial.

Además, el texto legal no establece con precisión los controles judiciales y las garantías de debido proceso para evitar abusos en las investigaciones. Sin esa precisión, el riesgo de criminalización indebida o persecución política se mantiene latente.

Las cárceles: el epicentro de la impunidad

Buena parte de las extorsiones se planean y ejecutan desde los centros penitenciarios, donde grupos criminales operan con teléfonos, redes de cómplices y tolerancia institucional. Aunque la iniciativa menciona esta problemática, no plantea un rediseño profundo del sistema penitenciario ni mecanismos de control digital.

Sin una reforma carcelaria que impida las comunicaciones ilícitas, sancione la corrupción interna y trace el flujo financiero de las extorsiones, cualquier reforma penal quedará atrapada en el papel. La impunidad comienza en los penales y termina en los cajeros automáticos donde se deposita el miedo.

El costo psicológico del abandono institucional

El Estado mexicano ha fallado no solo en proteger la economía de sus ciudadanos, sino también su estabilidad emocional. El trauma colectivo que produce la extorsión se traduce en miedo generalizado, parálisis cívica y desconfianza en la autoridad. Muchos comerciantes y transportistas viven en permanente estrés, cambian de número telefónico cada mes, evitan denunciar y modifican sus rutinas por temor a ser ubicados.

El resultado es un país que vive una forma silenciosa de violencia psicológica masiva, donde la extorsión no solo roba dinero, sino la sensación de seguridad. Una política pública eficaz no puede limitarse al Código Penal; debe incorporar atención psicológica a víctimas, redes de acompañamiento y mecanismos comunitarios de resiliencia.

La ruta para enfrentar el delito más cotidiano

Reducir la extorsión requiere un cambio de paradigma. La ruta es operativa, no discursiva, y debe basarse en cuatro pilares:

1. Inteligencia criminal y trazabilidad digital. Crear una Unidad Nacional Antiextorsión que unifique información de fiscalías, penitenciarías, bancos y empresas de telecomunicaciones, bajo supervisión judicial y con un enfoque de análisis de redes criminales.

2. Control penitenciario real. Instalar sistemas de bloqueo total de señal celular, auditorías de personal y fiscalización de ingresos anómalos dentro de los penales.

3. Confianza y atención a víctimas. Fortalecer el 089 con seguimiento automatizado, vinculación directa a las fiscalías y acompañamiento psicológico a denunciantes. El miedo solo se combate con resultados tangibles.

4. Debe implementarse una evaluación legislativa bienal que mida la reducción de casos, la judicialización efectiva y la satisfacción de las víctimas. Sin medición ni transparencia, toda reforma es simulación.