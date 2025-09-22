Aprendizajes de la tragedia en Iztapalapa

Ese evento que evidenció la fragilidad de los protocolos de seguridad en el transporte de sustancias peligrosas fue un parteaguas en el manejo de gas LP en la Ciudad de México, pero, aunque se implementaron cambios sustanciales en protocolos, contratos y supervisión técnica, no se promulgó una ley específica, y hoy vemos los resultados.

Relacionar el accidente del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa con el del Puente de la Concordia permite identificar patrones sistémicos en la gestión del riesgo urbano, el transporte de materiales peligrosos y la comunicación institucional ante una crisis por explosión.

Aunque ocurrieron en contextos distintos, ambas comparten elementos clave: el gas LP como detonante, altas cifras de víctimas, fallas en protocolos de seguridad (dudas sobre el cumplimiento normativo de las empresas transportistas), y reacción institucional inmediata pero reactiva ante la poca prevención de riesgos en zonas urbanas sensibles, todo lo cual revela fallas estructurales y oportunidades de mejora.

En Cuajimalpa se gestionó la crisis en el marco de una narrativa institucional centrada en la reconstrucción y la reparación, en tanto en Iztapalapa (y en el gobierno de la CDMX) se ha mostrado una comunicación más fragmentada, con errores en la información sobre el estado de las víctimas y, por tanto, con actualizaciones constantes.

Ambas tragedias ofrecen lecciones profundas no sólo desde el plano técnico, sino también ético, comunicacional y organizacional. Al analizarlas en conjunto, emergen patrones que pueden transformarse en principios rectores para instituciones públicas y privadas.

Entre las enseñanzas de ambos casos, resalta que la prevención y la anticipación no son sinónimos de paranoia, sino de responsabilidad. Me parece que ambas crisis pudieron haberse mitigado con protocolos preventivos más rigurosos: rutas seguras, supervisión técnica, análisis de infraestructura y rigor en la aplicación de leyes y reglamentos. Al parecer, a las autoridades no les quedó claro desde 2015 que la gestión de crisis comienza antes de la catástrofe, con evaluación de riesgos y simulacros realistas.

Otro aprendizaje para evitar confusiones en la responsabilidad y desinformaciones sobre la situación de las víctimas, es la necesidad de tener definido en el plan de prevención la integración de un mando unificado, con roles claramente especificados entre Protección Civil, salud, seguridad y el área de comunicación. En ambos casos, la ciudadanía exigió información clara, veraz y humana, pero la descoordinación y la falta de voceros técnicos y mensajes coherentes generó incertidumbre.

Un punto a favor de las autoridades es que, además de visitar a los lesionados, se desplegaron equipos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en todos los hospitales para contactar a las familias, ofrecer acompañamiento psicológico, orientación jurídica y apoyo social a los lesionados y sus seres queridos

A partir de estas dos tragedias se abre una ventana crítica de oportunidad para fortalecer el marco normativo en torno al transporte de materiales peligrosos y la seguridad en infraestructura urbana.