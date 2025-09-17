Explosión en Iztapalapa impacta a comunidad educativa

El IPN de luto

Tres alumnos y un maestro de artes plásticas del Cecyt 7 “Cuauhtémoc”, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, perdieron la vida por las lesiones sufridas por la explosión de La Concordia.

Uno de ellos era Juan Carlos Sánchez Blas, de 15 años, quien tenía apenas unas semanas de ingresar a la especialidad de Aeronáutica.

El día del accidente, el joven salió de su casa en Los Reyes, La Paz, Estado de México, rumbo a la institución educativa.

Aunque logró llegar con vida al hospital Emiliano Zapata de Iztapalapa y posteriormente fue trasladado al hospital Balbuena, se reportó su fallecimiento el 11 de septiembre.

José Gabriel Hernández Méndez, de 17 años, alumno de la especialidad Automotriz del Cecyt 7 “Cuauhtémoc”, vivía en Ixtapaluca y el día de la explosión descendió de un transporte público y caminaba por la zona del puente de La Concordia para subir a otro vehículo que lo llevaría a la institución educativa.

La mañana del 19 de septiembre se confirmó la muerte de Giovani Martínez Llanos de 16 años, alumno del grupo 51MD de Sistemas Automotrices, originario de Veracruz.

Jorge Islas Flores de 50 años era un artista plástico y personal de apoyo en el CECyT 7 Cuauhtémoc. Se dedicaba al muralismo y una de sus obras se encontraba en proceso de creación en esa institución educativa. También hacía pinturas al óleo que vendía a través de su cuenta de Instagram.

Autoridades educativas de la Ciudad de México y federales expresaron su pesar por la muerte de tres miembros de la comunidad politécnica. Cuando se confirmó el deceso, estudiantes y docentes realizaron distintos homenajes en la plaza principal del CECyT, donde pusieron fotografías de sus compañeros.

Expresamos nuestro más sentido pésame por el sensible fallecimiento de tres miembros de la comunidad del #CECyT7



▪️ Juan Carlos Sánchez Blas — estudiante

▪️ Jorge Islas Flores — personal de Apoyo

▪️ José Gabriel Hernández Méndez — estudiante



✞ Descansen en paz. 🕊️#Huélum pic.twitter.com/Fp6vVoNgQf — Secretaría de Innovación e Integración Social IPN (@SIIS_IPN) September 14, 2025

A la lista de afectados se une un estudiante de la vocacional siete que se encuentra en estado grave con quemaduras que cubren entre el 80% y el 90% de sus cuerpos.

Ali Yael González Arana, de 16 años, en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Dos estudiantes ya fueron dados de alta de los hospitales