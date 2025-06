ZonaLibre | México entre bombas, petróleo y protagonismo

Mientras tanto, Estados Unidos vive su propia batalla: Donald Trump ha radicalizado su discurso. Sus amenazas de redadas masivas, deportaciones exprés y una política de “mano dura” migratoria han encendido alertas no sólo en la comunidad latina, sino en los socios comerciales de Norteamérica. Trump está usando el viejo guion de crear enemigos externos para fortalecer su imagen interna. Pero el mundo ya no es el mismo que en 2016. Y su margen de maniobra se estrecha cada día más.

Como efecto inmediato, el precio del barril de crudo se disparó. Para México, esto representa una ganancia coyuntural: cada barril exportado vale más, y eso significa más ingresos fiscales. Pero el costo también es claro: se encarece la gasolina, sube el gas doméstico, y la inflación amenaza con comerse el poder adquisitivo de las familias.

Pemex, por su parte, podría verse beneficiado si supiera capitalizar este momento. Pero enfrenta deudas, baja producción, proveedores molestos y una larga lista de errores acumulados. Más que una mina de oro, el petróleo mexicano parece un campo minado. Y eso sin contar la presión de organizaciones internacionales que piden descarbonizar la economía.

Trump y sus enemigos, ¿otra vez México?

En medio del caos, Trump vuelve a señalar al sur. Su narrativa favorita ha resurgido: México como amenaza, como invasor silencioso, como responsable de la crisis fronteriza. El expresidente, ahora más beligerante que nunca, ha prometido redadas históricas y la construcción de un nuevo muro, esta vez “más grande, más fuerte y más caro”.

Sus declaraciones han tensado la relación con varios países, entre ellos México, Canadá y varios miembros del G7. En un intento por mostrar fuerza, Trump ha hecho enemigos donde antes había aliados. Y en lugar de generar respeto, ha creado rivalidad: con el presidente de Francia, con el primer ministro de Canadá y, por supuesto, con el gobierno de China. Lo que antes era un juego de poder, hoy parece una partida de ajedrez sin reglas.

Frente a esta tormenta internacional, México ha optado por una vía distinta. En su debut internacional, Claudia Sheinbaum acudió al G7 en Canadá y no pasó desapercibida. Aunque no logró verse cara a cara con Trump como estaba planeado, aprovechó el espacio para establecer acuerdos con líderes de otras naciones, presentar ideas propias y posicionar a México como una nación con propuestas, no sólo con demandas.

Pero a diferencia de otros mandatarios que sólo van a tomarse la foto, Sheinbaum planteó una visión regional, habló de cooperación energética con Canadá, ofreció alianzas tecnológicas y propuso una Cumbre por el Bienestar Económico. No fue una aparición diplomática para cumplir, sino una señal de que México quiere participar en la conversación global. Y lo está haciendo sin estridencias, pero con firmeza.