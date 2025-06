ZonaLibre | Isaac del Toro, el México del “sí se puede”

Hay gestos que no necesitan discursos, jóvenes que no necesitan un cargo público para liderar, y ejemplos que sin quererlo se convierten en faros para toda una generación. Isaac del Toro, el joven ciclista mexicano que está conquistando Europa con su bicicleta, representa todo lo que México necesita ver en su clase política: resiliencia, compromiso, constancia, humildad y una profunda conexión con el país que lleva tatuado en el alma.

Podrá parecer una exageración empatar su historia con la política, pero no lo es. Porque en un país como el nuestro, donde los reflectores suelen apuntar a los mismos de siempre, ver a un joven que se forja con disciplina, que triunfa con el sudor de su frente y que nunca deja de agradecer a su tierra, es más que un caso de éxito deportivo. Es un acto de pedagogía cívica.

Un modelo sin fuero ni presupuesto

Isaac no llegó a lo más alto por dedazo, ni por padrinazgos ni por formar parte de ningún sistema. No necesitó inflar cifras, ni posar en fotos oficiales ni repartir discursos vacíos. Lo suyo fue a pulso, contra viento, cuestas y desinterés institucional. Lo suyo fue una carrera literal y simbólica contra la mediocridad, el olvido y el “no se puede”.

Eso lo hace profundamente político.

Porque cuando un joven mexicano logra destacar sin hacer trampa, sin colarse por las rendijas del sistema, sin simular, lo que está diciendo es que sí se puede hacer bien las cosas. Que el talento y la ética aún tienen lugar. Que hay una nueva generación que no quiere ocupar el poder, sino servir desde cualquier trinchera: una bicicleta, una sala de juntas, una oficina pública o un salón de clases.

Isaac es ese ejemplo tangible para todos los jóvenes que están dudando si entran al servicio público. Es la prueba de que vale más la constancia que el discurso, que se puede brillar sin traicionar principios, y que México sí recompensa —tarde o temprano— a quien le es leal con trabajo y no con propaganda.

La historia de Isaac del Toro también es un mensaje incómodo para quienes buscan ocupar el poder para servirse: si este joven pudo conquistar Europa con tan poco apoyo, ¿cuántos Isaacs nos estamos perdiendo por no creer en ellos? ¿Cuántos talentos se quedan en el camino por falta de política pública, de visión, de voluntad?

Y ojo: no se trata de convertir a Isaac en mártir. Al contrario. Se trata de convertirlo en referente. Porque su ejemplo nos grita que ya es hora de voltear a ver otras disciplinas, otros caminos, otras juventudes. México no puede seguir apostándole todo al futbol o al béisbol —mucho menos a los políticos reciclados— si quiere de verdad construir un nuevo relato nacional.

Isaac no solo ha ganado etapas: ha ganado una batalla moral. Ha demostrado que lo importante no es el tamaño del escenario, sino la grandeza con la que uno lo enfrenta. Y que el servicio al país no necesita títulos ni investiduras: solo voluntad, disciplina y amor auténtico a lo que uno representa.