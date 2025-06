La quinteta fatídica

P.D.1. Ya pasó la elección judicial. Y no tenemos sino malos resultados. No debemos caer en la simulación de que haya sido un ejercicio democrático. No hay aval alguno ni legitimación. La farsa se cuenta sola. Tardarán días o quizá semanas en contar boletas confusas y con la adulteración por boletas que no se inutilizaron. Funesto proceso de pies a cabeza.

P.D.2. No se puede perder de vista el que pronto arrancarán las funciones del Coro de Badiraguato. Ya con tantos testigos protegidos que se están acumulando en EUA, se vienen las declaraciones contra tantos y tantos servidores públicos que han tenido o tienen vínculos con la delincuencia organizada. Que no haya sorprendidos en lo que viene que será un espectáculo de descrédito múltiple, incluyendo personas en funciones hoy en día. La cancelación de visas de funcionarios es la punta del iceberg.

P.D.3. Otro escándalo que se podría pensar como inaceptable con sentido común es que el señor Trump se ufane y acepte el que se haya recibido el regalo personal de un avión con valor de 400 millones de dólares por parte del Emirato de Qatar. Institucionalizar un soborno de esta magnitud es muy preocupante porque no es sino una muestra de que algo muy malo está sucediendo en Estados Unidos en que se permita al Presidente violar la ley y la decencia impunemente. Incluso ya dijo que al terminar su mandato conservará el avión para su uso personal. No tiene límites ni decoro.

P.D.4. El reciente arribo del Embajador de Estados Unidos – Ronald Johnson – a nuestro país manda una señal muy poderosa de lo que se ve como prioridades en su papel en México. Es una persona con experiencia militar y de la CIA. Para bien o para mal, pondrá en uso su experiencia para reclamar de México una postura más formal de desvinculación con la delincuencia organizada.

P.D.5. No podemos dejar de extender, nuevamente, nuestro más sentido pésame a todas las víctimas de violencia en el país. Ya no hay espacio en el país donde ser asaltado, intimidado, robado, extorsionado o atacado no sea cosa de todos los días. Muy lamentable el poco valor de la vida e integridad. México de luto en un baño de sangre inhumano.

____

Nota del editor: Jonathán Torres es socio director de BeGood, Atelier de Reputación y Storydoing; periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

